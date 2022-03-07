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將來銀行29日開業 全台首創的秘密武器今提前曝光

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
將來銀行今（7）日宣布，全台首創「帳號自由選」服務提前上線，有別於傳統銀行由銀行決定的服務，將來銀行客戶今日起將可預約自選10碼，作為未來的帳號。記者陳美君／攝影
將來銀行今（7）日宣布，全台首創「帳號自由選」服務提前上線，有別於傳統銀行由銀行決定的服務，將來銀行客戶今日起將可預約自選10碼，作為未來的帳號。記者陳美君／攝影

歷經6周試營運期，將來銀行今（7）日宣布，預計3月29日開業，搶在開業前，將來銀行全台首創「帳號自由選」服務提前上線，有別於傳統銀行由銀行決定的服務，將來銀行客戶今日起將可預約自選10碼，作為未來的帳號。

將來銀行1月22日展開試營運，包括旗下員工、親友、廠商等超過1,000位參與試營運、過程順利，在獲主管機關金管會同意後，預計3月29日正式開業。

將來銀行也宣布，自今日起，將透過臉書社團、官網等宣傳開業前的活動「帳號自由選」，客戶可提前預約10個自選號碼，不論是紀念日、生日或特殊號碼，均可作為個人獨一無二的專屬帳號。

對於將來銀行的營運目標，將來銀行總經理許柏林表示，希望兩年內用戶能達到百萬戶、四年內損益兩平。

將來銀行今（7）日宣布，全台首創「帳號自由選」服務提前上線，有別於傳統銀行由銀行決定的服務，將來銀行客戶今日起將可預約自選10碼，作為未來的帳號。記者陳美君／攝影
將來銀行今（7）日宣布，全台首創「帳號自由選」服務提前上線，有別於傳統銀行由銀行決定的服務，將來銀行客戶今日起將可預約自選10碼，作為未來的帳號。記者陳美君／攝影
將來銀行今（7）日宣布，全台首創「帳號自由選」服務提前上線，有別於傳統銀行由銀行決定的服務，將來銀行客戶今日起將可預約自選10碼，作為未來的帳號。 記者陳美君／攝影
將來銀行今（7）日宣布，全台首創「帳號自由選」服務提前上線，有別於傳統銀行由銀行決定的服務，將來銀行客戶今日起將可預約自選10碼，作為未來的帳號。 記者陳美君／攝影

將來銀行 金管會 柏林

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