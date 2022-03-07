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面對迷霧般的政經環境 第一金投信：多存點度過震盪年

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
2011年以來美國科技股三次震盪年，不同期間定時定額報酬率
2011年以來美國科技股三次震盪年，不同期間定時定額報酬率

美歐軍援烏克蘭，俄烏閃電戰變消耗的持久戰可能性升高，造成石油與糧食的高漲，通貨膨脹的壓力鍋有增無減，一旦炸鍋帶給全球經濟的後座力不容忽視，更讓Fed的貨幣政策陷入兩難，金融市場的劇烈波動頻率恐變高、時間也將延長。第一金投信投資長唐祖蔭表示，面對迷霧般的政經環境，最佳的防禦策略，以定時定額多存單位數度過震盪年，輔以反守為攻的方式，布局趨勢型基金，等待「烏雲」的散去。

其實，今年的政經環境跟2011年的戲碼頗為類似，債務面，歐債危如累卵VS中國房地產債務違約連環爆；貨幣政策，歐央貨幣緊縮VS美國Fed升息與縮表在即；地緣政治上，北非中東的茉莉花革命VS俄烏戰事；不同之處在於，物價面，通貨緊縮疑慮VS通貨膨脹居高不下，主要因美中關係由合作轉為競爭對抗，加上新冠疫情一波未平一波又起，全球供應鏈難以恢復正常，疊加了通膨的壓力與更多的不確定因素。

唐祖蔭表示，由於俄烏戰爭讓國際局面更加撲朔迷離及混亂，原本平順的經濟擴張步伐將轉為顛簸前進，也因灰犀牛事件層出不窮，當前研究機構難以量化各項數據，來預測這波修正是一時的震盪，還是趨勢的反轉，所以從2009年奉行的「逢跌即買」的必勝招數，未必可行。應對跌宕起伏的市場，不被一時的高波動洗出場，以最簡單的方式，應對複雜的環境，就是採取定時定額投資。

第一金投信協理王源錦則指出，以2011年以來美國科技股三次震盪年為例，第一年定時定額的平均報酬率雖是負的3.9％，但至少整體下跌風險在可接受範圍內，熬到第二年平均報酬率由負轉正為10.7％，有了小微笑的回報，第三年回報率更好、平均達40.6％，已達大微笑程度；超過七年，更有仰天長笑98.5％的高報酬。

王源錦表示，行情的演變，通常得事後才能驗證，因為沒人知道震盪整理時間會多久，更無人能預測股市反轉大漲或大跌的時機，但可以肯定的是，若趨勢及投資方式正確，就應紀律性且堅定地扣款下去，藉由淡定投資來消除短期震盪的不安，等待趨勢與時間的發酵，才能將定時定額的複利效果發揮到極致，化危機為轉機來累積人生大桶金。

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