國泰證券首推 美股ETF每筆手續費3美元

國泰證券表示，關注客戶需求並以需求為服務出發點，驅動更細緻的數位金融服務，不斷領先推出業界首創的數位證券服務，從2020年台股交易超優惠手續費、免費美股即時報價，2019年台股定期定額超優惠手續費、只要1股即當美國指標企業股東的美股定期定股，如今，2022年3月1日起至年底，全新提供複委託美股ETF每筆交易均一價3美元手續費，國泰證券成為首家國內券商於複委託業務改變計價方式的業者，用意在於協助更多投資人輕鬆前進海外市場，也為產業締造普惠金融嶄新里程碑。

何以這些直達投資人內心需求的數位證券服務，讓2017年客戶數僅20多萬的國泰證券高度在意，並且願意投入龐大的資源？國泰證券董事長莊順裕分享，「國泰秉持普惠金融的重要宗旨，以終為始，國泰證券以客戶需求為服務的出發點，著眼的是服務能否真正解決客戶的痛點，唯有站在客戶立場多思考，才能夠創造企業、員工及市場三贏的榮景。」這份總是將客戶需求放在服務出發點，在短短四年多吸引超過90萬的投資人成為國泰證券的新客戶，至今已達120萬客戶規模，國泰證券希望服務更多投資人，將持續致力提供更優質數位金融服務予客戶。

2017年開始，國泰證券歷經多次組織改造，憑藉著積極投入數位轉型的驅動力，運轉與同業差異化的數位經營模式，成功翻轉在產業的地位，蛻變成業界具有影響力的數位券商。國泰證券總經理周冠成表示：「國泰證券將以各個面向持續回饋廣大投資人，不論是更豐富多元的投資商品與平台，更平易近人的交易成本，更貼近客戶需求的極致數位金融服務等，不論資金規模，全年齡、全面貌都將是國泰證券未來全方位服務的目標對象。」更重要的是，國泰證券將充分力行普惠金融理念，為企業社會責任盡一分心力。

回顧2021年台股定期定額表現，國內投資人熱愛小額投資，推升全年國內透過證券商定期定額買台股的投資金額高達400億元，創下兩年成長5倍歷史紀錄。根據證交所統計數據，2021年台股開戶創下多項新紀錄，新開戶創下兩年成長翻倍紀錄，並且全台兩人就至少有一個人參與台股，20歲至30歲年輕人開戶比重來到四成，呈現極高參與率；相同的佳績也反映在國泰證券台股定期定額業務，2021年扣款金額達150億元，較2019年相較，兩年成長14倍，全市場市占率近4成，新客戶數中35歲以下的年輕人高達5成以上。

國泰證券關注市場需求，發現投資理財儼然已是一項全民運動，希望透過調整複委託計價方式，提供美股ETF每筆交易均一價手續費，協助更多小額投資人無痛前進美股，長期投資建構一桶金。

國泰證券表示，全民熱衷台股投資，與近年來國內金融業者在數位金融服務快速便利及普及化的努力存在高度關聯性，而年輕投資人積極參與股票市場，更與證券業者持續力推的各項小額投資商品，如美股定期定股及台股定期定額投資等，更有密不可分的關係。展望2022年，國泰證券將繼續秉持推動普惠金融的初心，持續推出更貼近客戶需求的數位證券服務。