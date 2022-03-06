堵炒房漏洞！票券商嚴控企業發票負債比 3年內降到3倍

為防堵企業透過低利發票籌資、資金卻流向房市，金管會要求票券商需對企業發行免保證商業本票餘額佔淨值倍數（稱負債比）設限；票券公會初步決議，票券商對企業發行免保票餘額、以該企業淨值三倍為限，超限者將給三年緩衝期緩步調降，並定期檢視追蹤。

票券公會將在3月10日理監事會通過該案。據了解，金管會原有意以企業發票負債比兩倍為限，但票券公會認為，恐衝擊淨值較低的中小型企業正常籌資運作，建議進一步放寬到三倍、且給三年緩衝期。

據金管會統計，票券市場免保證商業本票發行餘額，從2016年1月的7,559億元，到2021年12月初已達1兆5,228億元，等於近六年成長了兩倍，成長驚人，其中更有一家企業發票負債比近十倍，敲響金管會警鐘。

金管會認為，企業發票負債比愈高，顯示企業財務槓桿愈大、票券商包銷風險大增，一旦違約恐影響票券市場，才讓金管會出手。

大型票券商則坦言，金管會要求票券商嚴控企業發票負債比，主要是瞄準中小型租賃業者，擔心租賃業用低利發票籌資、資金流向房市所致。

一般企業要發行免保證商業本票，多是信評好的大型企業，如租賃業、中油、台電等，其中以租賃業免保票負債比較高，平均約落在4~5倍。

票券商說，降低免保票負債比，租賃業想維持既有放款量，除增資、擴大淨值外，另一途徑可轉去跟票券或銀行做有保證的商業本票，等於從「免保證」轉成「保證」。

此舉對銀行或票券商來說，保證手續費增加，對租賃業而言，則是墊高資金成本，利差縮小；票券商說，控制票券商對企業免保票負債比，會讓票券市場免保證商業本票市場萎縮，但保證餘額則可能會反向增加。

據票券公會研擬，辦理非國營事業免保證商業本票承銷業務，設三道防線，包括對個別發行人、及對同一產業，都需各別訂定承銷免保證商業本票限額。

三是，檢視發行人發行免保證商業本票餘額、以該發行人淨值三倍為限，超限者三年內調降。但有設下一個「例外」，即在今年3月1日前已簽訂的「循環發行商業本票契約」仍可承銷。

票券業者解釋，因「循環發行商業本票」屬中長期契約，約落在五到七年，若臨時解約，會有責任歸屬認定問題，換言之，三年緩衝期後，若有循環商業本票契約超限者，該契約仍可繼續承銷。