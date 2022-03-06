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堵炒房漏洞！票券商嚴控企業發票負債比 3年內降到3倍

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

為防堵企業透過低利發票籌資、資金卻流向房市金管會要求票券商需對企業發行免保證商業本票餘額佔淨值倍數（稱負債比）設限；票券公會初步決議，票券商對企業發行免保票餘額、以該企業淨值三倍為限，超限者將給三年緩衝期緩步調降，並定期檢視追蹤。

票券公會將在3月10日理監事會通過該案。據了解，金管會原有意以企業發票負債比兩倍為限，但票券公會認為，恐衝擊淨值較低的中小型企業正常籌資運作，建議進一步放寬到三倍、且給三年緩衝期。

據金管會統計，票券市場免保證商業本票發行餘額，從2016年1月的7,559億元，到2021年12月初已達1兆5,228億元，等於近六年成長了兩倍，成長驚人，其中更有一家企業發票負債比近十倍，敲響金管會警鐘。

金管會認為，企業發票負債比愈高，顯示企業財務槓桿愈大、票券商包銷風險大增，一旦違約恐影響票券市場，才讓金管會出手。

大型票券商則坦言，金管會要求票券商嚴控企業發票負債比，主要是瞄準中小型租賃業者，擔心租賃業用低利發票籌資、資金流向房市所致。

一般企業要發行免保證商業本票，多是信評好的大型企業，如租賃業、中油、台電等，其中以租賃業免保票負債比較高，平均約落在4~5倍。

票券商說，降低免保票負債比，租賃業想維持既有放款量，除增資、擴大淨值外，另一途徑可轉去跟票券或銀行做有保證的商業本票，等於從「免保證」轉成「保證」。

此舉對銀行或票券商來說，保證手續費增加，對租賃業而言，則是墊高資金成本，利差縮小；票券商說，控制票券商對企業免保票負債比，會讓票券市場免保證商業本票市場萎縮，但保證餘額則可能會反向增加。

據票券公會研擬，辦理非國營事業免保證商業本票承銷業務，設三道防線，包括對個別發行人、及對同一產業，都需各別訂定承銷免保證商業本票限額。

三是，檢視發行人發行免保證商業本票餘額、以該發行人淨值三倍為限，超限者三年內調降。但有設下一個「例外」，即在今年3月1日前已簽訂的「循環發行商業本票契約」仍可承銷。

票券業者解釋，因「循環發行商業本票」屬中長期契約，約落在五到七年，若臨時解約，會有責任歸屬認定問題，換言之，三年緩衝期後，若有循環商業本票契約超限者，該契約仍可繼續承銷。

金管會 房市

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