快訊

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

歐美預期俄將占領基輔 計畫建立烏克蘭流亡政府

把租賃當銀行嚴控 業者嘆：已退出不動產融資市場

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
圖為央行示意圖。圖／本報資料照片
圖為央行示意圖。圖／本報資料照片

據了解，央行近兩年對銀行管控不動產放款成數，要求租賃業也需比照，租賃業者私下嘆，此舉等同宣告租賃業退出不動產融資市場。

該業者解釋，如建商要做一筆土建融，同一個土地擔保品，跟銀行融資可能只需1.8%，但跑來跟租賃業承做，融資利率一定是2~3%起「因租賃業資金成本高，利率競爭不過銀行」。

他說，過去央行不動產信用管制尚未擴及租賃業時，有些建商願意多付一點利息，來跟租賃業做租賃融資，彌補資金缺口，如今管制納入租賃業，等於宣告租賃業退出不動產融資市場。

2月底租賃公會已通過自律規範，要求全台近40家租賃業，須配合政府各項信用管制措施，並比照央行不動產信用管制條件、額度及其他控管措施。

租賃業資金來源，多跟銀行或票券借錢、再租賃融資給中小企業，也就是「借別人的錢賺錢」，自有資金率約落在10~20%低水準，主要客戶是被銀行拒絕、又不想去地下錢莊借錢的中小企業戶，又以車輛或機器租賃融資為主。

另一家租賃業者也說，央行把租賃當銀行管，金管會也嚴控票券商對租賃業發票負債比，前者影響不動產融資，後者則因保證倍數減少，衝擊租賃業放款規模，租賃業只得要求客戶加速還款下，也會影響客戶資金調度。

央行 建商 金管會

延伸閱讀

經濟日報社論／金管會打炒房撒手鐧 值得商榷

北部四建商獵地 插旗台中

華南、富邦金法說 關注俄烏影響

買新房發現未預留冷暖氣室外機排水 建商回應讓她無言

相關新聞

「打炒房」反壞了金融監理核心？金管會提四點滅火

今有媒體評論認為，金管會拉高不動產授信風險權數，是打亂了銀行風險管理的基礎指標，更破壞了金融監理核心，金管會晚間提四點說...

產險公司去年兩款保單最熱銷 這一款狂賣19億元破紀錄

去（2021）年產險業交出亮眼獲利成績單，全年業績逆勢成長10%，簽單保費收入達2,067億元，回顧主要產險公司熱銷保單...

投資客停看聽！央行打炒房撒手鐧來了 利率要步步高升

中央銀行自2020年12月以來連續祭出四波房市管制措施，但市場有一派人士認為，啟動升息、墊高投資客的炒房成本，才是打炒房...

堵炒房漏洞！票券商嚴控企業發票負債比 3年內降到3倍

為防堵企業透過低利發票籌資、資金卻流向房市，金管會要求票券商需對企業發行免保證商業本票餘額佔淨值倍數（稱負債比）設限；票...

把租賃當銀行嚴控 業者嘆：已退出不動產融資市場

據了解，央行近兩年對銀行管控不動產放款成數，要求租賃業也需比照，租賃業者私下嘆，此舉等同宣告租賃業退出不動產融資市場。

獨特險種超吸睛 產險公司今年主推商品一次看

國內主要產險今年主推保單出爐，除呼應政府政策與民眾需求的防疫險、疫苗險外，其餘主推商品則大不同，如車險、住宅火險、旅行保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。