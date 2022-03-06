把租賃當銀行嚴控 業者嘆：已退出不動產融資市場

據了解，央行近兩年對銀行管控不動產放款成數，要求租賃業也需比照，租賃業者私下嘆，此舉等同宣告租賃業退出不動產融資市場。

該業者解釋，如建商要做一筆土建融，同一個土地擔保品，跟銀行融資可能只需1.8%，但跑來跟租賃業承做，融資利率一定是2~3%起「因租賃業資金成本高，利率競爭不過銀行」。

他說，過去央行不動產信用管制尚未擴及租賃業時，有些建商願意多付一點利息，來跟租賃業做租賃融資，彌補資金缺口，如今管制納入租賃業，等於宣告租賃業退出不動產融資市場。

2月底租賃公會已通過自律規範，要求全台近40家租賃業，須配合政府各項信用管制措施，並比照央行不動產信用管制條件、額度及其他控管措施。

租賃業資金來源，多跟銀行或票券借錢、再租賃融資給中小企業，也就是「借別人的錢賺錢」，自有資金率約落在10~20%低水準，主要客戶是被銀行拒絕、又不想去地下錢莊借錢的中小企業戶，又以車輛或機器租賃融資為主。

另一家租賃業者也說，央行把租賃當銀行管，金管會也嚴控票券商對租賃業發票負債比，前者影響不動產融資，後者則因保證倍數減少，衝擊租賃業放款規模，租賃業只得要求客戶加速還款下，也會影響客戶資金調度。