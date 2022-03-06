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富邦集團實踐正向關懷 捐款3,000萬人道救援烏克蘭

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

富邦（2881）集團今(6)日晚間發稿指出，2月24日俄羅斯多路入侵烏克蘭，俄烏戰爭全面爆發，烏克蘭各地傷亡慘重，聯合國難民署(UNHCR)統計，逃離烏克蘭的難民已逾百萬人以上。富邦集團今日宣布，捐款新台幣3,000萬元，為烏克蘭人道救援盡一份力量。

富邦金控捐款中華民國紅十字會烏克蘭專案及台灣世界展望會之烏克蘭專戶各1,000萬元，富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興個人亦各捐贈500萬元予台灣世界展望會烏克蘭專戶，富邦集團共計捐款3,000萬元，為烏克蘭人道救援盡一份力量。

蔡明忠表示，俄烏戰爭是第二次世界大戰以來歐洲最大軍事衝突，戰火延燒至今，烏克蘭境內傷亡人數持續增加，人民流離失所，富邦集團秉持人道關懷精神，將捐贈紅十字會烏克蘭專案以及世界展望會烏克蘭專戶合計3,000萬元，全力協助當地各項救助，「也希望藉由我們的拋磚引玉，號召更多資源與力量，共同投入俄烏戰爭人道救援」。

蔡明興則強調，隨著戰火持續蔓延，戰地救援與難民安置需求急迫，基於「人飢己飢，人溺己溺」的精神，富邦金控捐贈紅十字會烏克蘭專案以及世界展望會烏克蘭專戶各1,000萬元，他和蔡明忠並以個人名義各再捐贈世界展望會烏克蘭專戶500萬元，希望即時對烏克蘭難民伸出援手，並期盼戰爭早日終止恢復和平。

富邦金控旗下所屬台北富邦勇士籃球隊陣中選手塞瑟夫(Ihor Zaytsev)來自烏克蘭，塞瑟夫已於台灣經歷四個球季，2021年幫助台北富邦勇士隊奪得P. LEAGUE+職籃聯盟冠軍，並獲頒年度洋將及年度第一隊等殊榮，深受球迷歡迎，近期俄烏戰爭爆發，日前塞瑟夫受訪亦透露對家鄉的擔憂，球團與球迷也對於塞瑟夫表達關心與支持。

富邦集團長期致力於落實企業社會責任，對於台灣或世界發生的危難也都在第一時間伸出援手，積極傳遞正向力量、實踐正向關懷。面對俄烏戰爭，富邦也期盼藉此匯聚更多社會各界的力量，一同攜手幫助戰火下受創的人民共度難關。

富邦金控 烏克蘭 俄羅斯 難民 捐款

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