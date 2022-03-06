產險公司去年兩款保單最熱銷 這一款狂賣19億元破紀錄

去（2021）年產險業交出亮眼獲利成績單，全年業績逆勢成長10%，簽單保費收入達2,067億元，回顧主要產險公司熱銷保單，以防疫險、疫苗險占最大宗，去年銷售皆創佳績。

新冠肺炎疫情肆虐全球至今超過兩年，在變種病毒接連出現下，推升民眾對防疫保單的需求，單是2021年產險業健康險保費收入達53.24億元，年增高達92%，幾乎呈現翻倍成長態勢，其中台灣產險的防疫保單，累積銷售400萬件，保費收入達19億元，打破公司過去單一保單銷售紀錄，成為去年最為熱賣的保單。

富邦產險去年熱賣商品為防疫險與疫苗險，於2021年「疫起守護」專案商品，合計銷售件數近200萬張；另疫苗險透過富邦產險官網，單日更曾超過3,000人次完成網路投保。

國泰產險從險種類別角度來看，去年個人險業績成長逾10%高於商業險，其中個人險高成長原因主要受到防疫及疫苗保險熱賣，保費挹注超過9億元，使得健傷險成長超過30%，車險則以傳遞完整保障理念、推動汽機車的套裝組合商品為主，也有近10%的成長力道。

和泰產險回顧2021年業績表現，發現成長率最高的險種是健康險，主要貢獻來自去年6月上架的疫苗險與法定傳染病綜合保險，半年的時間銷售張數和保費分別為疫苗險約9.7萬張保單，保費收入約2,700萬、法定傳染病綜合保險約16.7萬張、保費收入約9,300萬。除此之外，車險簽單保費成長率也達雙位數，去年車險簽單件約77.2萬件、保費達70.68億元，皆為歷史新高。

2021年因應疫情反覆並響應疫苗接種政策，南山產物除了針對個人推出疫苗險，包括業務員通路的「金疫苗」與「金疫苗2.0」專案，還有網路投保「愛注疫」專案；另也針對中小企業主的停業損失風險推出「金防疫」專案，銷售成果均佳。