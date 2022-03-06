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投資客停看聽！央行打炒房撒手鐧來了 利率要步步高升

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
房市示意圖。圖／聯合報系資料照片
房市示意圖。圖／聯合報系資料照片

中央銀行自2020年12月以來連續祭出四波房市管制措施，但市場有一派人士認為，啟動升息、墊高投資客的炒房成本，才是打炒房的撒手鐧；不過，央行升息不能只為打炒房，還得考量總體經濟條件，如今升息條件齊備，央行這招鐵定會使，差別在於早還是晚而已，今年我國重貼現率勢必會擺脫歷史低點、緩步走升。

對於央行今年啟動升息，對房市的影響為何，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，央行升息對房市短期影響有限，但中長期若進入升息循環，負面影響不容小覷。徐佳馨說，過去央行在利率調整上，多為半碼（0.125個百分點），若實質利率也調足12.5個基本點，影響層面有三，第一，對目前房貸戶，因幅度不大，仍在可負擔範圍內，若是多戶持有人，且擁有多戶房貸，壓力較大；第二，對建商端來說，升息直接影響土建融利率，但多數業者應還有能力負擔，但長期會壓縮中小型建商的生存空間；第三，房東可能因升息而增加成本，進而反映在房租上。

央行總裁楊金龍先前指出，央行利率工具主要用以穩定總體經濟，但央行將在適當時機升息，對未來房價有抑制作用，將有助選擇性信用管制措施發揮功效。徐佳馨認為，打房不脫增加負擔與降低槓桿，對央行來說，其權責已經在降低槓桿上頗有著墨，只是國人要習慣在低利環境下，過去的特效藥會從一針見效，變成長期調理，但降低成數，時間一長，將會產生結構性改變。例如央行降低土建融貸款，加壓工業區土地與餘屋貸款，針對法人與多戶持有者限縮，後續影響不容小覷，甚至可能讓不動產業出現「大者恆大」的效應。

至於升息是否為打炒房的撒手鐧？徐佳馨認為，打房沒有撒手鐧，也沒有特效藥，居住問題是長年以來的結構問題，並非一朝一夕可以解決，加上本波多頭到目前有經濟基本面挹注，想要用利率調控沒有那麼容易，初步估算，利率如果升息到3%，壓力就會非常大。

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