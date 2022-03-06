都市更新夯！亞洲仁愛大廈地主自主更新 總銷額逾70億

台北市土地價格高漲，掀起都市更新熱潮。位處台北市精華地段、緊鄰仁愛圓環周邊的亞洲仁愛大廈地主發起自主更新，委託中國建經進行全案管理服務；據悉，該大廈現況為地上14層建物，屋齡已逾43年，未來將規畫改建為地上24層、地下5層的鋼骨構造建築物，保守預估，重建後總銷金額可超過70億元。

此外，位於台北市大同區延平北路一段的彰化銀行北門分行啟動都更，為彰銀首件綠建築都更案，4日舉行上樑典禮，預計於明（2023）年上半年完工；彰銀（2801）北門分行舊址建物屋齡超過50年，為提升服務品質及友善營業環境，2010年同意與欣隆建設協力辦理都更重建，歷經十年努力，2019年12月開工動土，預計明年上半年完工。

中國建經指出，緊鄰仁愛圓環周邊的亞洲仁愛大廈，位處台北市黃金區段，該區交通便利、環境優美，吸引許多政商名流與企業辦公進駐，京城銀行亦於此大樓就近服務周邊企業與民眾。據悉，京城銀（2809）在本大廈的持分超過一成。

了解重建可帶來的使用居住安全與經濟效益，亞洲仁愛大廈地主自力發起都市更新，今1月25日取得台北市政府核准成立更新會，3月3日完成與中國建經的全案管理服務簽約，中國建經將以專業第三方角色提供全案管理服務，協助地主穩健且有效率地推動都更事務，創造可與黃金區段位置相符的優質居住環境與使用空間。

彰銀表示，北門分行為該行在台北第一間設立的營業分行，為保留舊北門分行意象，由本案建築師「呂建勳建築師事務所」規畫將北門分行舊址立面意象保存融入建築設計。另外，因鄰近台北雙子星大樓，為國家門戶暨台北市西區地標軸心，完工後將成為西區門戶計畫指標性建物。