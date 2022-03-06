國壽26億元俄羅斯債券損失怎麼提？專家詳解

國泰金控今日上午公告2月獲利自結數，趁核心子公司國泰人壽2月獲利良好之際，搶先提列外界關注的俄羅斯債券部位的預期信用損失，金額一共26億元，加上2月增提的外匯價格變動準備金46億元，國壽2月稅後純益30.8億元、年減79.5%。

國泰人壽執行副總林昭廷表示，國壽持有的俄羅斯債券部位，一開始按攤銷後成本法計算帳面價值，總共250億元。

會計分類時分成兩部分，一個繼續用AC(攤銷後成本)，也就是用公司取得這些債券的成本，及債券的溢折價攤銷，來衡量債券的帳面價值，這部分占65%，約163億元。

另外一部分擺在FVOCI (其他綜合損益按公允價值)，用「市價」來評價債券的帳面價值，這部分占35%，約88億元。實務上，壽險公司會用每個月最後一個交易日的債券收盤價來評價。

俄羅斯侵略烏克蘭，國際制裁動作不斷，俄羅斯債券價格大幅下跌，國泰人壽擺在FVOCI (其他綜合損益按公允價值)的俄羅斯債券市值縮水。擺在FVOCI的與擺在AC的合計，目前帳面價值大約200億元。

林昭廷表示，這批本金大約200億元的俄羅斯債券，發行利率介於4到4.5%，2035年到期。國泰人壽依會計Stage III標準增提的26億元預期信用損失，同時包含本金與利息。

利息部分，國泰人壽假設未來一段時間，譬如六個月、一年或一年半，收不到持有的俄羅斯債券利息，並且按照目前利率水準折現計算金額，稱現值。

本金部分，也是先預估未來會損失的金額，再折現計算的結果。至於本金、利息各占預期信用損失多少，林昭廷表示不方便講太細。

林昭廷說，預期信用損失，理論上，每個月都要重新計算。國泰人壽對於俄羅斯債券的利息，採取一個比較長、對公司來講算是允當的時間，屬於保守穩健的做法。

影響國泰人壽2月獲利的，除了26億元的俄羅斯債券本息信用損失，另外還有46億元的外匯價格變動準備金，兩者合計72億元。

林昭廷表示，國泰人壽2月投資績效良好，出售的金融資產以股票為主；外匯避險方面，「外匯這個月賺了不少」，按匯兌利益增提46億元至外匯價格變動準備金，國壽2月底外準金餘額攀抵160億元，大概是近兩年來新高。