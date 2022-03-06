增提俄債信用損失26億 國泰金開第一槍

國泰金控今(6)日上午公布2月稅後純益52.3億元，前二月稅後純益223.5億元，為歷年同其次高。

國泰金表示，因應俄烏衝突發展，俄羅斯債券收息風險升高，於2月就持有之俄羅斯債券增提預期信用損失26億元。

然在各子公司核心業務動能穩健，投資績效良好帶動下，國泰金控及子公司國泰人壽累計稅後淨利仍創歷史次高，國泰產險及國泰投信累計稅後淨利續創歷史新高。

國泰金表示，國泰人壽獲利良好，俄羅斯部位財務影響可控：國泰人壽2月稅後淨利30.8億元，累計稅後淨利達168.2億元，因應俄烏衝突事件發展，本月已就持有之俄羅斯債券增提預期信用損失26億元，因投資績效良好，避險成本大幅改善，且保險本業營運平穩，足以吸收增提減損之負面影響，維持穩健財務表現。

2月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為90億元及30億元，為業界第一。

近日國際對俄羅斯制裁逐步升級，2月28日新一輪制裁凍結俄羅斯央行資產，衝擊俄羅斯債信展望，信評機構亦相繼下調其主權評等，有鑑於債券收息風險升高，國泰人壽根據內部風險管理政策及會計公報原則，依Stage III標準於2月認列預期信用損失26億元，占俄羅斯債券部位會計帳面金額13%。

該預期信用損失包含預期本金及利息損失，經會計師確認允當。後續將視事件發展及信用風險變化，檢視是否增提或回收。

俄羅斯債券投資占國泰人壽總投資資產0.3%，其中99%為美元計價，持有目的以收息為主，會計帳列多為攤銷後成本(AC)，故財報受盧布匯率及市價波動影響較低。國泰人壽持有俄羅斯債券自克里米亞事件後大幅下降，並逐步調整僅持有公債，今年以來亦有減持，反映對俄羅斯看法漸趨保守。目前持有俄羅斯債券於俄烏戰事前已布建，先前未預期戰爭風險，如今俄羅斯已涉及重大ESG爭議，國泰人壽秉持責任投資原則，於ESG風險具體改善前，將不再增新部位，中長期並將逐漸減碼。

今年以來國際金融局勢波動，然投資團隊靈活因應市場變化，展現良好投資績效，台幣走貶產生匯兌利益且替代避險操作得宜，帶動避險成本大幅下降，外匯價格變動準備金餘額亦創下兩年來最高，足以吸收增提俄羅斯債券減損的不利影響；同時國泰人壽資本水準強健，也可望為潛在不確定性帶來有利的緩衝，對公司財務風險影響可控。

國泰世華銀行獲利表現穩健。國泰世華銀2月稅後純益19.5億元，累計稅後純益47.5億元，較去年同期成長10％。今年以來，房貸、企業及小額信貸等放款量均成長，累計淨利息收入較去年同期增加10%，手續費因保險商品銷量表現亮眼，挹注整體淨手收年成長9%。

信用卡有效卡數持續維持市場第一的領先地位，統計至2月底為547萬張，較去年同期成長6%。2022年2月底逾放比率為0.08%，備抵呆帳覆蓋率為1950%，資產品質維持穩健。

迎接年後的紅包理財行情，國泰世華針對有換匯與理財需求的民眾推出線上換匯、基金申購兩大限時優惠，同時國泰世華CUBE卡亦針對卡友持續推出國內外旅遊、遊戲類別及購車保修的限時回饋加碼，以持續提升整體手續費收入。

國泰產險簽單保費穩定成長。國泰產險2月稅後淨利1.4億元，累計稅後淨利達6.1億元，較去年同期成長42％。在各項業務穩定推展、商品切合市場需求發展下，簽單保費呈雙位數成長；投資績效在投資團隊把握機會進行布局並逢高實現資本利得下，持續維持優異表現。

核心業務方面，2月個體簽單保費17.0億元，累計個體簽單保費達42.6億元，年成長23%，穩居市場第二。其中佔比最大之車險業務，雖受市場新車領牌數衰退影響新件之引進，但藉由精準行銷而有效穩定續保動能，累計簽單保費年成長12%；商業險方面，火險透過引進法人新業務並同時爭取大型業務續保比例提升，累計簽單保費年成長97%；新種險與海上保險亦持續穩定推展，累計簽單保費皆有雙位數的成長。

國泰證券各項業務持續成長。國泰證券2月稅後淨利0.83億元，累計前2月稅後淨利達1.82億元，較去年同期減少，主因市場交易量萎縮；然而，國泰證券各項業務仍持續成長，在台股經紀業務方面，市佔率快速成長，累計前2月達3.81%，較去年同期成長28%；台股定期定額扣款金額持續成長，續創新高表現，累計扣款金額較去年同期成長超過1倍。展望未來，國泰證券將持續深化數位平台優勢，擴大台股、複委託等經紀業務規模，以兼顧風險的情況下穩定推動自營及承銷業務發展。

國泰投信資產規模穩居第一。國泰投信2月稅後淨利1.3億元，累計稅後淨利2.9億元，較去年同期成長23%。2月全球市場因烏俄戰爭陷入震盪，儘管市場波動劇烈，國泰投信產品仍受到投資人青睞逢低買進，基金規模持續成長，其餘各項業務穩定發展，總管理資產規模持續站上1.2兆台幣，穩居市場第一。