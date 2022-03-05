銀行業最年輕策略長首次亮相 他68年次、沒喝過洋墨水

台大校園徵才博覽會今(5)日舉行，金融業卯勁造勢，國內銀行業獲利王、中國信託商業銀行出奇招，派出民國68年次、年僅43歲的策略長蔣振彰與青年學子對談，不但吸睛而且吸引不少應屆畢業生聽講，就連清大的學生也來了。

中信銀行今年增設「策略長」職位，蔣振彰從首席策略主管變成策略長。金融業人資部門主管表示，「長」這個字不能隨便用，以往常見金控層級、銀行很少用，蔣振彰從首席策略主管變策略長，創下國內銀行業最年輕紀錄，為中信銀行對他的肯定。

蔣振彰相當低調，先前從未公開露臉，今日與媒體閒聊時也僅短短幾句就匆匆離席。台大工管系、台大商研所畢業，沒出國留學，人生第一份工作是花旗(台灣)銀行MA(儲備幹部)，待了一年半，之後轉任波士頓顧問公司(BCG)，服務了七年。

今年是蔣振彰在中信銀行第八年，今天上午與青年學子座談時，短短四分鐘的簡介，流露出這位年輕人的優秀。

他對青年學子說，現在是加入金融業最好時機，這一兩年全球最重視的議題為氣候變遷、淨零碳排，誰要來推動氣候變遷與淨零碳排，就是金融業。

聯合國十年前提出責任投資的倡議，現在全球超過60%的資產管理公司已經加入；聯合國兩年前提出責任銀行倡議，全球已有超過五成的銀行加入。

資產管理公司、銀行競相加入代表什麼？碳排量最大的製造業、運輸業、能源業，它們的資金來源，第一個來自股東，也就是從事股權投資的資產管理公司；第二個來自借款，也就是銀行。

當企業的資金由金融業提供，金融業又必須肩負淨零碳排推動者的角色時，金融業就能夠有效地推動企業去做淨零碳排跟低碳的轉型。

為什麼現在是加入金融業最好時候，因為現在是金融業要去推動全球淨零碳排跟低碳轉型的重要時刻，「我們金融業要扮演重要的推手」，未來只會更重要、更積極、更關注，所以非常歡迎青年學子加入金融業，一起推動全球淨零碳排的改變。

蔣振彰接著又說，上述趨勢下，青年學子選擇哪個機構好，他最推薦中國信託，因為中信是最國際化、最數位創新的台資銀行。中信銀行未來五年願景：要當一流的亞洲金融機構。

中信銀行的國際化重點在布局大型經濟體，日本、美國、加拿大、大陸、香港，東南亞則是側重新加坡、泰國、越南、印尼、菲律賓。

為什麼要布局大型經濟體？因為企業客戶需要拓展供應鏈，首要目標就是這些大型的經濟體，「為各位帶來的機會是什麼？」選擇中國信託的年輕人，將有更多機會去不同市場發展金融專業，協助客戶在當地打開業務版圖，自己也能成為跨領域跟跨市場的金融人才。

另外，數位創新很重要，金融業在台灣高度競爭，創新帶來不同的價值，金融機構才有可能離開低價競爭的惡性循環。

創新在中信銀行內部是非常重要的事，中信銀的創新做法有二，一為積極投注數位科技能力的研發，不是自己多創新而是透過跨產業的合作來推動創新，因為自己做創新，資源與能力有限，透過與不同領域的行業龍頭合作，就能夠強強聯手，有機會打造不一樣的商業模式。

中信銀行是台灣第一家跟蘋果公司取得技術合作的台資銀行，目前正透過蘋果的行動裝置開發原生的金融創新服務，比起中信銀行自己研發，將會帶來更多的機會與可能性。