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國泰金號召6500新血 歡迎跨界人才大展身手

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
國泰金暨各子公司今(2022)年人才招募鎖定「儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英」五大職系。（由左至右）國泰金控副總經理翁德雁、國泰投信總經理張雍川、國泰證券總經理周冠成、國泰產險總經理陳萬祥、國泰金控總經理李長庚、國泰人壽執行副總經理林昭廷、國泰人壽資深副總經理吳俊宏、國泰世華銀行資深副總經理王志峰、國泰產險資深副總經理許嘉元、國泰世華銀行資深副總經理張經理等主管出席。國泰金控/提供
國泰金暨各子公司今(2022)年人才招募鎖定「儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英」五大職系。（由左至右）國泰金控副總經理翁德雁、國泰投信總經理張雍川、國泰證券總經理周冠成、國泰產險總經理陳萬祥、國泰金控總經理李長庚、國泰人壽執行副總經理林昭廷、國泰人壽資深副總經理吳俊宏、國泰世華銀行資深副總經理王志峰、國泰產險資深副總經理許嘉元、國泰世華銀行資深副總經理張經理等主管出席。國泰金控/提供

隨著疫情逐漸趨緩，暌違兩年的台灣大學校園徵才博覽會於今(5)日在台大椰林大道登場，國泰金控（2882）暨各子公司集結豐厚資源，一口氣開缺6,500名，鎖定「儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英」五大職系，鼓勵年輕朋友「你比你想的勇敢」，號召想要一展長才、迎接挑戰的跨界人才，共同加入國泰金控！

今(2022)年的人才招募新增兩大亮點，一是「桃園軟體開發中心」將延攬桃園地區資訊科技人才加入，加上去年底甫於台中成立的「國泰資訊開發中心」(Cathay Development Center, CDC)、台中軟體開發中心等，整體台北、桃園、台中將招募300位數位科技資訊人才，已經和「台大、台科大、台北科大、清大、交大、東海、逢甲」等七所大學合作，有系統培育Fintech人才。

二是培育國際人才，不僅在台設立「東南亞產學專班」，更積極招募東南亞當地人才且搭配已推行的海外儲備幹部計畫。以越南為例，藉由東南亞產學專班計畫，鎖定東南亞國籍（越南、柬埔寨、緬甸、寮國）學子，待來台完成二年專班學位(一年專班培訓、一年職場實習)，可回歸母國國泰據點任職，而專班計畫中更有數位金融科技相關課程，協助推動東南亞市場數位進展及

創新業務發展，同時為未來「海外數據中心」培育在地人才。

國泰訴求「勇敢論」，期待年輕人具備「有搞砸的傻氣，才有搞定的勇氣」，不畏懼社會框架規範，展現自我。國泰金控總經理李長庚親身呼籲年輕人「你比你想的勇敢」，並且分享親身經驗：「1991年時在國泰人壽投資部門，當時和同事一起合作，希望能夠爭取投資德國十年期公債，為公司創造更好投資收益，但屢屢被主管退回。但當時我們並沒有就此放棄，每一次對於主管的疑問，團隊都卯足全力準備，直到第十次終於獲得主管首肯，投資部位更從原本規劃2千萬美元增加至5千萬美元！」李長庚回憶，當年大家對於增加的額度感到驚喜，主管則回覆道：「因為你們回答了所有的問題，所有的風險都準備好了，所以我同意，相信這是一筆好投資！」

今日徵才博覽會由國泰金控總經理李長庚領軍，國泰產險總經理陳萬祥、國泰證券總經理周冠成、國泰投信總經理張雍川、國泰人壽執行副總經理林昭廷、國泰人壽資深副總經理吳俊宏、國泰世華銀行資深副總經理張經理、國泰產險資深副總經理許嘉元、國泰金控副總經理翁德雁等主管共同出席。現場攤位也別出心裁，讓同學透過AR/VR了解國泰五大職系，也透過「心理測驗小遊戲」可了解心理、職能、特質分析演算，幫助同學找到人生志向。

每年徵才亮點當然是備受矚目的儲備幹部計畫，國泰旗下共有3支各具特色的儲備幹部計畫，今年國泰儲備幹部計畫(MA)預計招募57人，履歷收件至3月20日截止，包括：

金控GMA（Group/Global Management Associate）培育跨領域金融通才，以集團視角整合跨公司資源，規劃發展策略，開創新商機，起薪達每月新台幣7.5萬元，首年就挑戰百萬年薪。

銀行CMA（Cathay Management Associate）目標養成兩大實力：「國際視野」及「科技賦能」，透過海內外分支機構輪調，搭配金融專業及數位數據歷練養成，打造海內外布局及數位轉型人才。

人壽CIM（Cathay Investment Manager）計畫擁有全台金融市場中除央行外，最大買方的實務歷練，奠定紮實投資基礎。

今年國泰校徵鼓勵求職者勇敢尋找屬於自己的「天生麗職」，展場以沉浸式體驗引領求職者進入未來職涯，透過現場各職域國泰人互動、解析，以及分享，為求職者規劃屬於自己的「天職」。同時也將於3月13日舉辦「國泰台北說明會」，活動訊息可於以下網址查詢https://www.accupass.com/event/2202160614567067117000，為青年提供職涯探索平台，找到自我工作價值。

國泰金控人才招募：https://recruit.cathayholdings.com。

國泰金控總經理李長庚今（5）日出席2022年台大校園徵才博覽會，提出國泰今年將號召6500位新血。國泰金控/提供
國泰金控總經理李長庚今（5）日出席2022年台大校園徵才博覽會，提出國泰今年將號召6500位新血。國泰金控/提供

國泰金控 東南亞

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