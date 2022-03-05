富邦金擬召6,800人 聚焦六類人才

富邦金控（2881）今( 5 )日參與台大校園徵才博覽會，推廣2022年儲備幹部(MA)招募甄選計畫。今年規劃招募22個組別、50位儲備幹部，更首度招募企業永續組MA、期貨國外法人組MA；金控及各子公司合計聯合招募6,800個職缺，歡迎有想法、有創意的優秀新鮮人加入富邦團隊，共同打造永續美好未來。

富邦金今年以「What's your hashtag?」為招募主軸，期待招募多元人才，不限科系背景，只要是對於金融業有熱情、有想法，想追求職涯發展、個人成長的機會，都歡迎前來挑戰富邦MA。

今日在台大博覽會椰林大道的徵才攤位上，富邦金及子公司的主管與同仁們在現場提供職缺諮詢，與求職者互動熱烈。

富邦期貨今年首度招募國外法人組MA，透過期貨法人業務經營模式及外資法人期權交易策略為主要學習發展方向，培育外資法人業務經營與服務之優秀人才。

富邦投顧今年新增招募投資研究組MA，藉由撰寫研究報告並提出個股及產業投資建議，培育公司財務分析及產業趨勢分析評價之專業人才。

富邦金MA計畫除提供優渥薪資，首年即可挑戰破百萬的年薪，各組別更依據其產業及職務特性，精心規劃全方位培訓藍圖，藉此強化金融專業知識，更有機會參與重要策略專案，並提供銀行、證券、保險等跨領域的整合性資源，全力支持儲備幹部在富邦具深度、廣度以及速度的成長。

富邦金總經理韓蔚廷表示，富邦金控MA計畫邁入第18年，已孕育出許多優秀人才。目前完成培訓的MA們已有成為獨當一面的客戶關係經理、基金經理人，也有在綠色及永續金融領域扮演專案經理角色，對企業永續、環境守護發揮實質影響力；亦或擔任資訊單位主管，推動金融科技；更有外調越南分行、新加坡分行者，以歷練亞洲區域金融發展。

富邦MA廣泛投入策略發展、產品設計、金融市場、財富管理、客群分析與經營、經營績效管理、風險控管、海外業務、Fintech、數位行銷、數據分析及投資管理等業務，與富邦共同成長。

富邦金今年MA計畫招募範疇包括金控、人壽、銀行、證券、期貨、投顧、產險、投信、華一等職缺，共規劃22組別，如下：

富邦金控(數據分析組、經營管理組、企業永續組)；富邦人壽(風險控管組、金融科技組)；台北富邦銀行(法人客群組、個人客群組、資本市場組、產品策劃組、數位創新組、風險管理組、國際金融組、永續經營組)。

富邦產險(金融科技組、經營管理組)；富邦證券(數據科學組、數位行銷組、金融商品組)；富邦期貨(國外法人組)；富邦投顧(投資研究組)；富邦投信(基金投資組)；富邦華一銀行(上海)(經營管理組)。

富邦金MA計畫採線上履歷收件，即日起至3月31日，應徵資格為：大學以上學歷、科系不限；良好的中、英文能力；主動積極、勇於承擔責任；強烈企圖心，展現自信與熱情；具邏輯思考與問題分析解決能力；具創新精神，樂於接受挑戰；具良好溝通表達能力。