國泰金：除非戰爭惡化到不可收拾 否則俄違約風險低　

金融業要求壽險業半年內調整俄羅斯投資部位。國泰金（2882）總經理李長庚今（5）日強調，國泰金對俄羅斯佔整體僅0.3％、對國泰影響不大，研判俄羅斯違約低，因俄羅斯外匯存底高達6,300億美元，「除非戰爭惡化到不可收拾，否則俄羅斯沒有任何理由違約，否則將影響其未來在國際金融市場籌資地位」。

對於俄烏戰爭引發的投資部位，李長庚指出，國泰金會計部門也密集討論，希望盡快做出合理估算，正在考慮怎麼因應變化，國泰會用最高風險管理角度，也會利用此機會規避風險，以帶來最好的績效表現。

李長庚說，歷史來看，雖然1998年最壞狀況，俄羅斯曾經違約，但當時其外匯存底部位僅150億美元，而2014年入侵克里米雅、俄羅斯遭受制裁時並沒有違約，目前俄羅斯外匯存底高達6,300億美元，且外匯存底持續增加中，研判俄羅斯違約機會不大。

不過因為俄羅斯央行受到歐美制裁，外匯存底的歐元與美元資產遭受凍結，即便壽險要出場，也缺乏流動性，最糟狀況，將是會短暫無法收息，但李長庚認為，俄羅斯不還本的機會不大。

俄烏戰爭同時也影響到通膨加劇，李長庚認為，短期通膨壓力的確存在，甚至會持續一段時間，假設油價年平均到達每桶100美元，評估對歐洲通膨將產生額外增加0.6％、美國增加0.2％；假設到120美元，對歐洲影響將會更大。

但李長庚認為，油價失控機會不高，目前美國聯準會（Fed）升息步調不會有大幅度激烈改變，保持其節奏。

對台灣通膨影響，李長庚認為，關鍵將在新台幣表現是否強勢。過往因為新台幣強勢，台灣過去幾年通膨相對穩定，但假設美元強勢，新台幣稍微回貶，台灣通膨壓力可能會變高，不過目前台灣基本面好，通膨壓力相對其他國家將小很多。

但目前而言，李長庚認為，台股目前表現是全球最強，戰爭不可控，但觀察目前對台股影響尚小，對新台幣衝擊還可以，台灣目前應該是幸福的市場，通膨小、資本影響也小。