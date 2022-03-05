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台新金釋千名職缺 廣徵智慧好夥伴

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
台新金控人力資源處資深副總經理張南星(左五)率領團隊出席台大校園徵才。台新金控/提供
台新金控人力資源處資深副總經理張南星(左五)率領團隊出席台大校園徵才。台新金控/提供

台新金控（2887）今(5)日參加台灣大學校園徵才博覽會，多位中、高階主管親臨現場攤位與青年學子互動熱烈，對於求職提問皆詳實的回覆展現親和力。

台新金控除了積極發展金融科技外，更在2021年正式跨足保險業務，除持續召募及培養相關人才外，今年將強化國內外業務推展，預計開放超過2,000名內外勤職缺，包括儲備菁英(MA)、數位財管專家、法金助理客戶關係經理人(ARM)、理財專員、客服專員、程式設計師、數據專案規劃師、產品經理、壽險顧問、證券營業員等多項職務，歡迎有志於金融業一展長才的青年學子踴躍申請。

台新金控人力資源處資深副總經理張南星指出，今年預計招募70位MA，MA表現優異者，年薪可達百萬以上，且因應金控整體的人才需求，今年再新增數據分析組及人壽保險組。

張南星表示，為延攬具有國際視野、跨文化思維及具海外生活經驗的優秀人才，早在去年10月已針對海外畢業生啟動第一波的儲備菁英招募，招募期間台新金預估可收到超過千份的應徵履歷，將透過嚴謹的招募機制，期盼找到與台新一起成長茁壯的優秀人才。

為培育金融專業人才並善盡社會責任，台新持續與各大專院校簽訂產學合作計畫，積極促進學用合一。台新已連續五年與中山大學合作金融創新產業碩士專班，另與成功大學合作財務金融產業碩士專班，透過全面完整的課程設計，搭配寒暑假的多元實習方案，提前培育各類重要人才。

張南星表示，除了數位金融人才以及儲備菁英計畫之外，台新透過Early Win職場體驗計畫，每年皆提供逾300個實習機會，期望能協助在學學生釐清未來職涯方向，同時針對應屆畢業生，推出業界首創的Jump Team新世代數位財管專家培訓計畫。

這項計畫以養成中高階財務顧問及專業數位人才為目標，給予六個月完整的訓練以學習專業知識並培養各項職場技能。

台新也持續招募研發替代役，並提供實習體驗，台新希望提供一條龍式的人才培育供給鏈，透過企業與政府、企業與校園合作的模式，增加求職者對於職場環境的適應，從校園接軌職場、基層接軌專才，不僅追求組織發展，同時打造良好勞動環境回饋社會。

台新金控 職場 實習

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