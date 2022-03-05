國泰金召6500新血 鼓勵年輕人「你比你想的勇敢」

隨著疫情逐漸趨緩，暌違兩年的台灣大學校園徵才博覽會於今(5)日在台灣大學椰林大道登場，國泰金控（2882）暨各子公司集結豐厚資源，一口氣開缺6,500名，鎖定儲備幹部、數位科技、財投精算、營運企劃、業務菁英等五大職系，鼓勵年輕朋友「你比你想的勇敢」，號召想要一展長才、迎接挑戰的跨界人才，共同加入國泰金控。

國泰金今年人才招募新增兩大亮點，一是桃園軟體開發中心將延攬桃園地區資訊科技人才加入，加上去年底甫於台中成立的國泰資訊開發中心(Cathay Development Center, CDC)、台中軟體開發中心等，整體台北、桃園、台中將招募300位數位科技資訊人才。

國泰金已和台大、台科大、台北科大、清大、交大、東海、逢甲等七所大學合作，有系統地培育Fintech人才。

另外是培育國際人才，不僅在國內設立東南亞產學專班，更積極招募東南亞當地人才，並且搭配已經推行的海外儲備幹部計畫。

以越南為例，藉由東南亞產學專班計畫，鎖定東南亞國籍(越南、柬埔寨、緬甸、寮國)學子，待來台完成二年專班學位(一年專班培訓、一年職場實習)，可回歸母國國泰據點任職；專班計畫中更有數位金融科技相關課程，協助推動東南亞市場數位進展及創新業務發展，同時為未來海外數據中心培育在地人才。

國泰集團訴求「勇敢論」，期待年輕人具備「有搞砸的傻氣，才有搞定的勇氣」，不畏懼社會框架規範，展現自我。

國泰金總經理李長庚呼籲年輕人，「你比你想的勇敢」。他分享親身經驗，1991年在國泰人壽投資部門，當時和同事一起合作，希望能夠爭取投資德國10年期公債，為公司創造更好的投資收益，但屢屢被主管退回。

「但當時我們並沒有就此放棄」，每一次對於主管的疑問，團隊都卯足全力準備，直到第十次終於獲得主管首肯，投資部位更從原本規劃2,000萬美元增加至5,000萬美元。

李長庚表示，當年大家對於增加的額度感到驚喜；主管則回覆，「因為你們回答了所有的問題，所有的風險都準備好了，所以我同意，相信這是一筆好投資」。

今日徵才博覽會由李長庚領軍，與國泰產險總經理陳萬祥、國泰證券總經理周冠成、國泰投信總經理張雍川、國泰人壽執行副總經理林昭廷、國泰人壽資深副總經理吳俊宏、國泰世華銀行資深副總經理張經理、國泰金控副總經理翁德雁等主管共同出席。

現場攤位也別出心裁，讓同學透過AR/VR了解國泰五大職系，也透過「心理測驗小遊戲」可了解心理、職能、特質分析演算，幫助同學找到人生志向。

儲備幹部計畫(MA)為國泰金控每年徵才亮點，今年共有三支各具特色的儲備幹部計畫，合計將招募57人，履歷收件至3/20截止，包括：

金控GMA(Group/Global Management Associate)：培育跨領域金融通才，以集團視角整合跨公司資源，規劃發展策略，開創新商機，起薪達每月新台幣7.5萬元，首年就挑戰百萬年薪。

銀行CMA(Cathay Management Associate)：目標養成兩大實力，「國際視野」及「科技賦能」，透過海內外分支機構輪調，搭配金融專業及數位數據歷練養成，打造海內外布局及數位轉型人才。

人壽CIM(Cathay Investment Manager)：計畫擁有全台金融市場中除央行外，最大買方的實務歷練，奠定紮實投資基礎。