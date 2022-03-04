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回敬全球制裁！俄停售火箭引擎給美 怒嗆：用掃帚飛上去

壽險公會三度發稿 說明壽險業投資俄羅斯

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

壽險公會今(4)日晚間將近11時，第三度針對壽險公司投資俄羅斯債券之疑慮發布新聞稿，回應近日外界關切壽險業投資俄羅斯債券涉及ESG爭議。

以下為新聞稿全文：

關於近日外界關切壽險業投資俄羅斯債券涉及 ESG 爭議，壽險公會補充說明如下:

1. ESG 為全球重要發展趨勢，民國104年「 保險業資產管理自律規範」亦已明定保險業投資政策應包含環境、社會與公司治理（ESG）項目，而「 保險業風險管理實務守則」 亦明定保險業風險管理應控管政經風險，爰並非烏俄戰爭爆發後，始納入ESG項目管控之情事。

2. 近期外界質疑壽險業投資俄羅斯有違 ESG 精神，然俄烏衝突實非事前可以預料。此前，俄羅斯公債為市場知名新興市場債券指數如JP Morgan新興市場主權債券指數(占 3.35%)、Bloomberg 新興市場美元主權債指數(占 3.6%)等指數前十大成分國之一(以 2021 年底為基準)，為國際間管理龐大資金之資產管理公司或一般機構投資人普遍納入追蹤及投資之標的。目前國際機構法人普遍遵循責任投資原則，假使俄烏戰爭前俄羅斯即具高度爭議性，將不會選入指數主要成分當中。

3. 本次事件前俄羅斯亦非為具嚴重ESG風險之國家，以國際知名ESG評比機構 MSCI 為例，俄烏衝突前給予俄羅斯之 ESG Government Rating 為BBB，表現屬平均等級(ESG average)，直至 2/28 MCSI 才下調俄羅斯 ESG評級至 B，非自始為 ESG 表現欠佳評級之國家(詳見 MSCI 網站說明)。

俄羅斯 壽險業

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