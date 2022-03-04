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彰化銀行首件綠建築都更案上樑 拚明年完工

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導
彰化銀行北門分行都更案今天(4日)舉行上樑典禮，彰化銀行總經理周朝崇(右三)、欣隆建設董事長張峰誌(右四)共同主持。彰銀/提供
彰化銀行北門分行都更案今天(4日)舉行上樑典禮，彰化銀行總經理周朝崇(右三)、欣隆建設董事長張峰誌(右四)共同主持。彰銀/提供

彰化銀行（2801）北門分行都更案，今天(4日)舉行上樑典禮，預計於2023年上半年完工，並打造成一棟綠建築建物。

彰化銀行北門分行都更案位於台北市大同區延平北路一段，舊址建物屋齡超過50年，為提升服務品質及友善營業環境，於2010年同意與欣隆建設股份有限公司協力辦理都更重建，歷經10年努力，於2019年12月開工動土，預計於2023年上半年完工。

彰化銀行表示，北門分行為該行在台北市設立的第一間營業分行，為保留舊北門分行意象，由本案建築師「呂建勳建築師事務所」規劃將北門分行舊址立面意象保存融入建築設計。另外，因該分行鄰近台北雙子星大樓，為國家門戶暨台北市西區地標軸心，完工後將成為西區門戶計畫指標性建物。

彰銀指出，北門分行都更案完工後為地下四層、地上19層的鋼筋混凝土造建物， 1、2樓作為北門分行營業使用，地上層辦公室將採部分自用，部分出租，以增加營收。

彰銀歷史悠久，行舍眾多，為配合政府推動都更、危老重建政策，近年來，將資產活化列為重點工作。目前正在進行中的「都市更新」案件有五件，除了北門分行之外，尚有台北市天津街房舍、城東分行、南港土地以及位在新北市板橋區的府中段行舍，而建成大樓是以「危老重建」方式改建，正在執行中；規劃中的案件，則有古亭分行、延平南路房地、中山北路房地等重建案，以共創都市及產業新風貌。

北門 都更 彰化銀行

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