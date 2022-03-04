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10年購屋力改變 女性購屋鑑估與核貸成數同步提升

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
近十年女性購屋狀況一覽。住商機構企研室整理
近十年女性購屋狀況一覽。住商機構企研室整理

婦女節將至，住商機構企劃研究室依據金融聯徵中心資料，發現10年來女性購屋占比略降，雖然坪數縮小，但貸款與鑑價成數提高，同時利率也降低。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，現今結婚率越來越低，女性經濟獨立性越來越高，許多女性出社會後以買房為人生目標，近年女性購屋力越來越不容小覷。

從這份統計資料中可以看出，10年來女性借款人占比下修0.2個百分點，且因房價不斷上揚之故，購買坪數縮小1坪多。

但是因為市場處於資金過剩的環境，利率比起10年前低了0.55個百分點，銀行對於鑑估成數和核貸成數也分別增加2.74與3.3個百分點，顯見在購屋上，銀行態度堪稱友善。

郎美囡表示，由於小孩出生率越來越低，財產傳子不傳女的觀念日漸淡薄，父母對於女兒的資金支援也提高，不少父母在孩子出社會後就提供頭期款讓孩子買房，也讓女性成為一大主力。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，金融機構評估貸款條件，除了房屋是因素外，貸款人本身的收入、信用狀況、存款等條件是影響貸款成數及利率的主因，故若本身財務狀況佳，或符合銀行優惠專案身分者，還是能有好的貸款條件。

近10年女性購屋占比略降，但鑑估與核貸成數提升，銀行態度堪稱友善。住商機構企研室提供
近10年女性購屋占比略降，但鑑估與核貸成數提升，銀行態度堪稱友善。住商機構企研室提供

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