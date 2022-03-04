10年購屋力改變 女性購屋鑑估與核貸成數同步提升

婦女節將至，住商機構企劃研究室依據金融聯徵中心資料，發現10年來女性購屋占比略降，雖然坪數縮小，但貸款與鑑價成數提高，同時利率也降低。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，現今結婚率越來越低，女性經濟獨立性越來越高，許多女性出社會後以買房為人生目標，近年女性購屋力越來越不容小覷。

從這份統計資料中可以看出，10年來女性借款人占比下修0.2個百分點，且因房價不斷上揚之故，購買坪數縮小1坪多。

但是因為市場處於資金過剩的環境，利率比起10年前低了0.55個百分點，銀行對於鑑估成數和核貸成數也分別增加2.74與3.3個百分點，顯見在購屋上，銀行態度堪稱友善。

郎美囡表示，由於小孩出生率越來越低，財產傳子不傳女的觀念日漸淡薄，父母對於女兒的資金支援也提高，不少父母在孩子出社會後就提供頭期款讓孩子買房，也讓女性成為一大主力。