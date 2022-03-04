台灣2月外匯存底續創高 央行：未看到外資恐慌性匯出

中央銀行今（4）日公布今年2月外匯存底，金額為5499.94億美元，較上一個月底增加11.2億美元，連續7個月走高。2月俄烏之戰雖然導致外資匯出，但央行外匯局局長蔡烱民強調，主要是國際資金移動影響，並未看到外資恐慌性匯出，「市場未看到失序情形」，央行尚未有進場調節壓力。

央行指出，2月外匯存底變動主要因素，包括外匯存底投資運用收益與主要貨幣對美元之匯率變動。

雖然2月最後兩個交易日受到俄烏衝突影響，但央行數據顯示，2月歐元仍升值0.56％、美元指數貶值0.25％，其餘貨幣中，日圓升值0.1％、英鎊升值0.16％、加幣貶值0.5％、人民幣升值0.73％、澳幣升值2.07％。

根據央行數據，外資2月呈現賣超，當月匯入本金8.77億美元，盈餘匯出偏大、達27.8億美元，統計2月外資淨匯出約19億美元，供需仍屬平衡。

國人擔憂，俄烏戰爭是否加速外資恐慌性匯出？蔡烱民穩民心，表示「並未看到全面性、恐慌性匯出」，應是反映國際投資者考量全球股市變動，減碼整體風險性資產，這幾天也有看到外資進來。

此外，蔡烱民認為台灣基本面良好，對俄烏兩邊貿易金額低，去年經常帳順差逾1,100億美元，出口仍是順差，目前未看到匯市需要央行大幅度調節，外匯供需目前仍平衡，「市場並未看到失序情形」。

戰爭開打至今，新台幣貶值0.8％，是否會擔心輸入性通膨擴大？蔡烱民強調，第一，新台幣與前年底相比仍是升值，輸入性通膨主要反映國際油價增幅，匯率影響並不大，第二，新台幣波動尚屬平穩，俄烏戰爭2月24日開打，根據央行統計，從2月23日收盤到今日，新台幣貶值0.8％，低於歐元貶值2.9％、韓元貶值1.7％、星元貶值1.1％。

市場波動影響股票市值變動，統計至2月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計7,103億美元，約當外匯存底129％，分別較前一個月減少254億美元以及減少5個百分點。蔡烱民指出，主要反映外資持有個股在2月下跌，其中外資持有電子股比重稍大。