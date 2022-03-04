快訊

林佳龍稱台北選輸黨要檢討 段宜康嗆：就你盡心又適合

303大停電 檢方將連帶追查去年513、517停電原因

台灣2月外匯存底續創高 央行：未看到外資恐慌性匯出

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導

中央銀行今（4）日公布今年2月外匯存底，金額為5499.94億美元，較上一個月底增加11.2億美元，連續7個月走高。2月俄烏之戰雖然導致外資匯出，但央行外匯局局長蔡烱民強調，主要是國際資金移動影響，並未看到外資恐慌性匯出，「市場未看到失序情形」，央行尚未有進場調節壓力。

央行指出，2月外匯存底變動主要因素，包括外匯存底投資運用收益與主要貨幣對美元之匯率變動。

雖然2月最後兩個交易日受到俄烏衝突影響，但央行數據顯示，2月歐元仍升值0.56％、美元指數貶值0.25％，其餘貨幣中，日圓升值0.1％、英鎊升值0.16％、加幣貶值0.5％、人民幣升值0.73％、澳幣升值2.07％。

根據央行數據，外資2月呈現賣超，當月匯入本金8.77億美元，盈餘匯出偏大、達27.8億美元，統計2月外資淨匯出約19億美元，供需仍屬平衡。

國人擔憂，俄烏戰爭是否加速外資恐慌性匯出？蔡烱民穩民心，表示「並未看到全面性、恐慌性匯出」，應是反映國際投資者考量全球股市變動，減碼整體風險性資產，這幾天也有看到外資進來。

此外，蔡烱民認為台灣基本面良好，對俄烏兩邊貿易金額低，去年經常帳順差逾1,100億美元，出口仍是順差，目前未看到匯市需要央行大幅度調節，外匯供需目前仍平衡，「市場並未看到失序情形」。

戰爭開打至今，新台幣貶值0.8％，是否會擔心輸入性通膨擴大？蔡烱民強調，第一，新台幣與前年底相比仍是升值，輸入性通膨主要反映國際油價增幅，匯率影響並不大，第二，新台幣波動尚屬平穩，俄烏戰爭2月24日開打，根據央行統計，從2月23日收盤到今日，新台幣貶值0.8％，低於歐元貶值2.9％、韓元貶值1.7％、星元貶值1.1％。

市場波動影響股票市值變動，統計至2月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計7,103億美元，約當外匯存底129％，分別較前一個月減少254億美元以及減少5個百分點。蔡烱民指出，主要反映外資持有個股在2月下跌，其中外資持有電子股比重稍大。

新台幣 外資

延伸閱讀

俄烏開戰帶動全球商品大漲 對市場構成這九大影響

亞德客2月營收創同期新高 稼動率110%迎接旺季

抵制俄烏戰爭！　Volvo暫時停止俄羅斯市場銷售

俄烏戰火續延燒…俄國男性「不想打這場仗」 機票飆漲仍要逃

相關新聞

上海商銀榮譽董事長榮鴻慶睡夢中逝世 享嵩壽100歲

上海商銀榮譽董事長榮鴻慶3日於香港住家睡夢中逝世，享嵩壽100歲。榮鴻慶才剛在去年卸任董事長，交棒給專業經理人李慶言。由...

俄烏開打後新台幣回穩 央行：未見外資恐慌性匯出

央行今公布2月外匯存底餘額5499.94億美元，月增11.2億美元，連續7個月創歷史新高。央行外匯局長蔡炯民表示，俄烏開...

畢業生就業首選！幸福企業合庫大舉徵才300人

獲利創下歷史新高的合作金庫銀行，今年持續擴大徵才，本次祭出高達300名職缺，希望網羅各領域優秀畢業生，自2月起前進各大學...

壽險持有俄債 面臨出清壓力

俄羅斯恐無法支付債息、信評又遭降及各壽險業已簽署ESG投資原則等三大因素，依金管會規定，壽險業握有的逾1,300億元俄羅...

永豐金四大策略 拚黃金三年

永豐金昨（3）日舉行法說會，公布未來三年四大策略布局，將從數位變革，到衝刺海外收益、拓展海外布局，以及提供整合性服務，最...

投資保單銷售 查到六缺失

全球資金派對推升投資型保單熱銷，去年熱賣近5,775億元創史上新高，但銷售亂象叢生，金管會去年金檢發現，投資型保單銷售有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。