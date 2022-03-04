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上海商銀榮譽董事長榮鴻慶逝世 享嵩壽100歲

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北即時報導

上海商銀（5876）晚間公告，上海商銀榮譽董事長榮鴻慶過世，享嵩壽100歲，榮鴻慶擔任上海商銀董事長超過半世紀，去年上海銀全面董事改選才交棒，但仍擔任上海銀香港子行的非執行董事與提名及薪酬委員會委員，上海銀因此晚間公告其相關職任因過世而停任。

據了解，榮鴻慶長期定居香港，上個月家人才幫他歡慶百歲生辰，昨天、3日晚間榮鴻慶在家中過世，壽終正寢，其孫、上海銀常務董事榮康信剛好延後返台行程，人在香港，陪侍在側。

上海銀去年股東常會全面改選，董事席次從原來12席縮減至9席，榮鴻慶在改選時退休交棒，終結以往他和兒子榮智權、孫子榮康信三代同在董事會的局面，由原任副董事長李慶言接替。榮鴻慶退休交棒就退出上海銀董事會，僅擔任轉投資香港子行的非執行董事。

上海商銀 香港 退休

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