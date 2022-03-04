俄烏開打後新台幣回穩 央行：未見外資恐慌性匯出

央行今公布2月外匯存底餘額5499.94億美元，月增11.2億美元，連續7個月創歷史新高。央行外匯局長蔡炯民表示，俄烏開打後新台幣市場本周供需平衡，沒有出現2月24日開打當天的大幅波動，目前沒有進場調節的必要；而外資二月雖呈現賣超並匯出盈餘，但沒有出現恐慌性匯出，還是有一些外資匯入。

據央行統計，外資在2月呈現賣超，當月匯入本金8.77億美元，但盈餘匯出高達27.8億美元，淨匯出為19億元。截至 2 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計7103億美元，月減254億美元，約當外匯存底的129%。

蔡炯民表示，今年以來外資呈現匯出，但不完全是因俄烏衝突，全球投資者都在減碼，像美股近期也出現修正，反映的是國際股市資金移動，沒有看到外資有恐慌性匯出，還是有一些外資在這時候匯入。

央行統計，從2月23日俄烏開戰至今天3月4日，新台幣貶值0.8%、韓元貶值1.7%、新加坡幣貶值1.1%、歐元貶值2.9%、人民幣貶值0.05%，美元指數則升值2.2%。

蔡炯民表示，台灣跟俄烏兩國的貿易不多，受全球經濟影響較大，新台幣雖呈現貶值，但相較韓元、新幣、歐元等，新台幣貶值幅度較小，相對呈現平穩。台灣經濟基本面好、出口呈現順差，從俄烏戰爭以來，新台幣只有在2月24日開打那天波動較大，當天有進場調節，但這幾天已走穩，目前新台幣市場供需平衡，沒有出現失序的狀況，因此沒有需要央行大幅調節的必要。但假如後續波動較大，還是會進去做必要調整，讓波動減少。

近期美元指數飆升，蔡炯民分析，受到地緣政治影響，歐元最近走勢變弱，亞幣雖然有受到影響但變動不大，國際投資者近期因為避險因素，導致美元走強。央行外匯存底考量的還是安全性與流動性，美債整體收益率有在上升，沒有因為俄烏戰爭做調整，仍維持目前的投資策略。