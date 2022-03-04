搶金飯碗！玉山金今年招600人、合庫二波徵才招300菁英

本周六（5）日台大校園徵才博覽會起跑，各金融業加入徵才行列。玉山金控（2884）今（4）日宣布，今年預計將招募600人，其中包含MA(儲備幹部)、TMA(科技儲備幹部)、TA(財金儲備幹部)共50位，以及資料科學家、AI智能工程師、程式開發工程師、財務工程、永續金融、法遵法務、資安風控、會計稅務等多元領域專業人才。

玉山金控人資長王志成強調，「來玉山~你有最遼闊的遠景」，人才是企業發展的先行指標，也是關鍵指標，玉山TMA是台灣金融業首創的科技儲備幹部培育計畫，以結構化訓練深耕資訊技術及專案管理能力，在Fintech、AI應用、資料分析、資訊安全、海外系統規劃等各個領域發光發熱。

玉山TA則是國際一流財金交易室的關鍵人才，主要分為計量財務工程、財金交易、資本市場三大領域，鑽研股債匯市交易策略或預測模型，培養外匯利率、國際債券、衍生性金融商品的交易實務經驗。豐富完整的培育制度，代表玉山未來多元的發展樣貌，讓優秀人才都能在團隊中用自己的雙手打造不一樣的未來

獲利創下歷史新高的合作金庫銀行，今年持續擴大徵才，本次祭出高達300名職缺，希望網羅各領域優秀畢業生，自2月起前進各大學院校舉辦校園徵才活動，向青年學子介紹各類職缺及完善的待遇福利制度。

合庫今年首波徵才已於年初辦理，第二梯次則配合畢業季，招募儲備菁英、一般金融、理財、資訊及電金等各類人才，徵才類別多達17項，共計招募300人，起薪最高可達58K。

合庫指出，本次畢業季的招募是新鮮人加入合庫、開創職涯的絕佳機會，只要學士以上畢業即可報名有149個名額的一般金融人員，各項薪資福利合計一年上看75萬元；而碩士以上學歷、英文程度達約當英檢中高級以上的畢業生，則可報考有45個名額的儲備菁英，薪資、福利、獎金等收入合計可達將近百萬元，進行後將接受訓練，透過實務歷練增強金融專業，可在短短兩年內成為合庫廣大海外佈局中的菁英。

針對具有經驗的轉職者，合庫預計錄取包含理財、資訊及環境工程人員等職缺，號召各領域人才加入合庫行列。