證交所與瑞銀證引資活動 彰顯台灣ESG發展

證交所與UBS瑞銀證券合辦之「UBS x TWSE Taiwan Corporate Day」線上引資活動，於3月3日圓滿落幕。本次活動邀請來自半導體業、電腦及週邊設備業、電子零組件業、網路通信業、其他電子業及電子商務產業共20家上市櫃公司，與173位來自全球及地區性金融中心與臺灣本地之機構投資人進行交流。

證交所陳麗卿副總經理於開場致詞中表示，「ESG表現已成為全球機構投資人評估投資重要參考項目，同時也代表企業是否具備營運韌性與提供穩定投資回報的指標之一，臺灣在2021年於道瓊永續新興市場指數和FTSE4Good新興市場指數均名列第一，顯示我們致力於ESG永續發展的成果。」

3月3日上午的「臺灣資本市場未來ESG發展」專題論壇，由證交所進行「證交所如何推動上市公司ESG資訊揭露」演講，說明證交所協助上市公司落實ESG資訊揭露；接續由國泰金控程淑芬投資長以投資方及公司的角度說明ESG對上市公司的重要性。並於證交所、國泰金控與瑞銀證券三方對談與現場問答中，深入探討臺灣資本市場未來ESG發展方向與重點，深獲投資人積極參與與回應。

本次活動影片已置於Webpro 3.0影音傳播網，供投資人隨時播放。如欲瞭解，請至「Webpro 3.0影音傳播網＞隨選影片＞投資臺灣InvestTW＞TW&UBS」或點擊https://webpro.twse.com.tw/webportal/vod/117/?categoryId=167。

證交所將隨時因應疫情調整形式，促進上市公司與投資人持續交流，推廣臺股優勢及展望。