悠遊付3月樂網購 保誠人壽搶先上線

悠遊付3月讓你樂網購，結合三大電商平台推出優惠回饋，且繼產險產品上線後，悠遊付全新切入壽險產品，保誠人壽搶先與悠遊付合作，註冊為保誠人壽網路投保會員及投保，都有悠遊付回饋金可入袋。

悠遊付與momo購物網攜手推出女王節，即日起至3月12日止，以悠遊付支付單筆消費25,000元，回饋1,500元禮包，內含3張「500元指定網購現金回饋券」，限量200份；活動期間註冊為悠遊付新戶，以悠遊付消費單筆滿2,000元，贈送「全家哈根達斯迷你杯兌換券(不限口味)」一張，限量2,000張；每悠遊付帳戶限領一份回饋，同時符合兩大回饋資格，優先回饋現金回饋券。

自3月1日起至3月14日止，悠遊付則與PChome 24h購物聯手推出「春來購」活動，使用悠遊付消費單筆滿20,000元，回饋1,000元禮包，內含兩張「500元指定網購現金回饋券」，限量240份；新客還有加碼回饋，活動期間註冊為悠遊付新戶，在PChome 24h購物單筆消費滿20,000元，加贈「100元指定網購現金回饋券」，限量100份；每悠遊付帳戶可各領取一次回饋，最高回饋率達5.5%。

此外，自3月1日起至5月31日止，在91APP合作品牌網站使用悠遊付消費，單筆滿1,200元回饋「100元指定網購現金回饋券」一張，每悠遊付帳戶每月至多回饋三張，每月總回饋上限5,000張；活動當月註冊的悠遊付新客，每週日在91APP合作品牌網站使用悠遊付消費，單筆滿1,200元再加贈50元悠遊付回饋金，週週消費、週週都可領，每週日回饋上限200名，且可與滿額贈疊加回饋，活動期間最高可領回價值1,250元的悠遊付回饋金及現金回饋券。

悠遊付提醒，此活動不得與「指定網購單筆滿10,000元回饋1,000元」的訂單疊加回饋，活動期間獲得的「指定網購現金回饋券」可在PChome 24h購物、91APP合作品牌、momo購物網、Pinkoi、生活市集、meimaii美賣、智冠MyCard、D1 Choice等通路使用。

悠遊付在保險通路也有新進展，繼與富邦產險合作後，正式與保誠人壽連線，在保誠人壽網路投保，可選擇以悠遊付支付。3月1日起至4月30日，悠遊付會員首次成功註冊為「保誠人壽網路投保」會員，並在註冊頁面「輸入官方活動之序號」欄位輸入「easywallet」，即可享有100元悠遊付回饋金，每悠遊付會員限回饋一次，限量3,000名；活動期間在保誠人壽網路投保平台成功投保並使用悠遊付支付該筆保費，即可參加抽獎，將抽出20名會員獲得500元悠遊付回饋金。