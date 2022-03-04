逢戰事創造投資微笑曲線秘訣 法人：善用定期定額功能

俄烏戰爭開打以來，情勢瞬息萬變，股市起伏加大。元大投信表示，近代幾個地區戰爭，台股往往能隨事件落幕，重回原本經濟運行軌道，甚至有明顯反彈，此時應持續定期定額，把握業者手續費優惠，並善用各式電子交易機制，創造微笑曲線。

根據統計，近代的波斯灣戰爭、阿富汗戰爭、克里米亞戰爭時期，台灣加權股價指數在事件發生後一個月就已經差不多恢復，甚至有明顯反彈，隨著時間過去，六個月的漲幅最低有11%，最高則有73%。一來說明非經濟因素的事件影響短暫；二來也說明台灣企業的國際競爭力，在紛擾過後具有絕佳反攻動能。

因此，市場出現風波時，長期投資人持續定期定額的紀律仍是對抗不可知風險最佳解，甚至以「日日扣」來分散逢低加碼風險、加減碼扣款功能等有機會為自己提高報酬表現。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，全球經濟持續回升，支持外需擴張，加上全球新科技應用蓬勃發展，台灣科技業供應鏈具領先優勢，長線投資價值不言而喻。台灣企業中配發高股息、產業大型龍頭企業不但是多數投資人長期存股最愛，短線市場震盪時期更凸顯其中流砥柱，元大台灣高股息優質龍頭基金報酬及配息表現令投資人滿意，是台股基金定期定額熱門標的。