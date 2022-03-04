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俄烏衝突推升油價 波灣債市得利

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

俄羅斯入侵烏克蘭引發戰火，恐慌情緒亦波及新興市場債的普遍下跌，然而隨著布蘭特油價3月2日突破百升至每桶114.71美元，產油重鎮的波灣債市也出現抗跌姿態，彰顯此塊以美元計價、投資級債券為多、並具有能源題材的債市投資吸引力。

富蘭克林證券投顧表示，波灣國家經濟受俄烏交火的直接衝擊有限，因為波灣為能源生產重鎮，與俄烏的經貿往來低，財務往來也較少。尤其在油價大漲時期，有助波灣國家政府財政和外匯收入增加，且若衝突更惡化，波灣國家亦有較強的能力可以支撐經濟並維護銀行業的流動性。

波灣國家政府近幾年藉由撙節支出、稅制改革、降低補貼、國營事業民營化方式改善財政體質。因此根據國際貨幣基金2021年十月的估算，波灣六國中的阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、科威特和阿曼於2022年能夠達到財政平衡的油價門檻已降至約每桶60美元、卡達只要40美元、巴林則需要達到逾80美元。現由美國ICE期交所交易的今年剩餘各月到期的布蘭特油價平均已逾100美元，顯示波灣國家幾乎可達到財政盈餘。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，今年通膨高漲、美國公債殖利率上揚壓抑所有美元計價債券表現，然而如波灣債市則可受惠於石油價格上漲，對通膨有天然的緩衝。而且波灣不僅有能源題材，更長線機會在於各國進行經濟結構改革所帶來的商機，為刺激能源以外產業發展，沙烏地阿拉伯的主權財富基金即計畫於2022年投資該國內400億美元，較2021年規模成長逾八成水準。

富蘭克林證券投顧表示，俄烏交火導致全球投資市場恐慌，一般預估聯準會3月積極升息兩碼的可能性大幅降低，避險需求亦將壓抑美國公債殖利率，結合高油價和美國公債殖利率陷於區間的情境，較有利於產油波灣債市的表現，可列為現階段防禦性的債券產品選項。

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