三利多點燃企業融資需求 1月國銀放款爆增5336億飆高

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

受景氣回穩、進出口貿易活絡，及台商投資和建廠持續增溫等三大利多，讓企業資金需求大爆發，據金管會統計，1月本國銀行放款總餘額達34兆2,087億元、月增5,336億元，放款總餘額跟月增額同步創史上單月新高，顯示企業投資建廠腳步未歇，今年景氣依舊樂觀。

1月國銀單月放款大增5,336億元、存款單月則反向減少250億元，推升存放比從谷底走揚，1月存放比攀升到70.36%，是近七個月單月高點，顯示銀行資金去化速度加快、有助提升銀行獲利，增加利息收入。

銀行主管說，1月放款量大增，有三大原因，一是企業預期今年將啟動升息潮，想趁低利時期先借款、鎖住資金成本，其次，台商投資和建廠腳步未歇，仍有資金需求，三是，今年景氣回穩，進出口貿易暢旺，企業週轉金需求也大。

銀行局副局長林志吉說，1月放款量大增，主要來自三大塊，包括政府機關和民營企業周轉金需求、資金調度增加、及進出口企業資需求所致，光企業周轉金需求就較上月大增4202億元，又以民營企業為主。

金管會晚間公布1月國銀放款、資產品質、獲利等狀況。

1月國銀放款餘額34兆2,087億元、月增5,336億元，月增額創史上單月新高；存款餘額48兆6203億元、月減250億元，存款則是近兩年半來、首度出現單月減少。

林志吉說，1月國銀存款減少，主因是壽險和企業資金調度，1月資本市場波動也大，國人逢低進場股市，及過年前有發年終和績效獎金的需求。

據金管會掌握，1月存款減少前三大，包括兆豐銀玉山銀永豐銀，月減約300~600億元左右，放款增加前三大則是中信銀、台銀和北富銀，月增額約落在600~1000億元之間。

1月國銀獲利也受到資本市場波動影響，投資收益下滑，導致1月國銀稅前盈餘僅剩302.5億元、年減5.2%，更是探近五年來同期新低。

林志吉說，銀行獲利三大支柱中，投資淨收益較去年同期少40億元降到33億元，主因是匯兌損失，其他利息及手續費收入則都有增加，利息收入年增36.6億元達457億元、手續費收入年增12億元達222億元。

金管會 台商 壽險 玉山銀 兆豐銀 中信銀 永豐銀 北富銀

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