純視訊、混合型股東會新規出爐 斷訊處理方案看過來

因應防疫及實務需求，金管會同步開放視訊輔助實體的「混合型股東會」及「純視訊」股東會，今（3）日針對斷訊處理方式、數位落差措施等公開發行公司召開股東會視訊會議相關規定進行詳細說明，將對股東行動主義有重大助益。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，在預告期間共蒐集74則意見，其中參採51件，另有23件則涉及公司法、股東權益等問題，因此將視股東視訊會議實際情況進行滾動式檢討。

首先在斷訊部分，蔡麗玲指出，若因天災事故或不可抗的因素斷訊，原則上30分鐘以上不能連線，應於5 日內延期或續行集會；在表決權計算方式上，依規定混合型股東會，如實體股東會出席股東過半數，實體會議則可繼續進行，但斷訊後造成股東無法參與，則視同「棄權」。

蔡麗玲表對此說明，主要是考量到實體股東會，若僅考慮到少數股東而延後召開，公司成本將會過高，經各界討論後才做出此決定；反之如果未達法定門檻，勢必得將股東會延期召開。

至於因斷訊而延期的股東會，來不及參與第一次的股東，是否能參加第二次延期的股東會。蔡麗玲說，由於公司發召集通知書上，將載明延期股東會的召開日期，第一次沒有登記參加股東會的話，即不得參與第二次延期的股東會。

在資料保存上，金管會建議全程錄音錄影，公司永久保存、平台業者保存1 年。對股東的註冊、登記、報到、提問、投票及公司計票結果等資料，公司應永久保存，平台業者應至少保存3 年，如發生訴訟，平台業者應保存至訴訟終結為止。

此外，視訊股東會應提供有數位落差股東相關替代措施，可提供方式如書面方式行使表決權或提供股東租借參與會議的必要設備等。蔡麗玲也提及，集保建置的股東會視訊平台，4月1日正式提供公開發行公司使用。