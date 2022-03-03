163家上市櫃公司注意 碳盤查揭露2023年打頭陣

金管會今（3）日宣布啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，上市櫃公司溫室氣體盤查將分四階段揭露，明(2023)年由資本額100億元以上的上市櫃公司及鋼鐵、水泥業打頭陣，共有163家上市櫃公司須完成第一階段的揭露，並於2024年完成查證。

因應氣候變遷衝擊及國際間對永續議題關注，協助國內企業及早因應訂定減碳目標，金管會在今年1月13日預告分階段推動「上市櫃公司永續發展路徑圖」規劃案，要求全體上市櫃公司於2027年前完成溫室氣體盤查，2029年前完成溫室氣體盤查的查證，今日宣布正式啟動。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，這次將分階段強制揭露，第一階段為資本額100億元以上的上市櫃公司及鋼鐵、水泥業，須盤查個體公司，並於2024年完成查證，其中上市櫃家數為118家、鋼鐵及水泥業則45家，共163家須進行第一階段揭露。

第二階段為2025年資本額50~100億元的上市櫃公司的母公司完成盤查，上市櫃公司家數有101家；第三階段為2026年資本額50億元以下的上市櫃公司完成母公司的盤查，計1,482家；第四階段為2027年，所有上市櫃公司將完成盤查，2029年則是所有上市櫃公司完成查證。

蔡麗玲指出，目前公司反映遇到最困難的地方在於標準判斷，以國內標準來看，現行環保署已有一致性的標準，但部分海外子公司，由於海外推動盤查的標準與時程不同，反映需要多一點時間來因應。

至於是否有重大性標準，蔡麗玲說，按照現行國際公認標準，如SBTi以5%作為門檻，後續將與各界討論，若有一致性的標準，子公司將可採簡易量化方式進行即可。