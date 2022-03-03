壽險公會：俄羅斯背離人權與ESG 壽險業中長期逐步減碼

壽險業投資俄羅斯債券可能侵蝕獲利之事，外界關注，壽險公會今(3)日晚間發布新聞稿，強調俄羅斯違反人權、背離ESG，壽險業即日起將不再新增俄羅斯部位，中長期逐步減碼相關部位。

至於「中長期」是多久？熟悉此事的高層說：「各家公司自己判斷。」壽險公司可按自己的持有量與投資策略因應，壽險公會不會有一致性的要求。

以下為新聞稿全文：

1.根據該研究報告原文內容指出，壽險業投資俄羅斯債券未來可能需提列因信評調降之預期信用損失(ECL)，但除非俄羅斯公債最終發生無序違約的極端狀況，且信評機構持續調降評等，否則尚不需立即大幅進行減損。故發生大幅損失的情況，係建立在極端假設情境下，非指現階段或未來壽險業持有的俄羅斯債券必然面臨大幅損失。

2.預期信用損失之提列，係基於特定期間內，信用損失的機率加權估計結果，必須建立於對當前及未來預測合理且可供佐證的資訊上，非單憑主觀臆測。壽險業正密切關注事件最新發展，積極蒐集客觀資訊並審慎進行假設與判斷，以確保符合會計公報精神允當認列。

3.如實際發生違約事件，則屬已信用減損損失，應依循公司會計政策，並與會計師充分討論後，合理評估無法收回金額認列損失。參考信評機構穆迪對歷史上主權債務違約之經驗，主權國家若發生違約，事後多透過債權諮商或重組而獲得解決，存在相當比率之違約回復率(Recovery rate)，亦即損失率絕非為100%。如僅為簡化起見，逕自設算100%之損失，恐嚴重高估損失金額，與市場實務經驗不符亦違背會計處理原則。

壽險業資金運用向來重視穩健性及安全性，除遵循相關法令外，亦秉持 保險業資產管理自律規範， 及機構投資人盡職治理守則規範，將ESG納入投資流程決策重要考量。

經此事件，鑑於俄羅斯已構成違反國際人權之重大爭議，顯著背離ESG原則，壽險業本於機構投資人的專業及管理責任，於俄羅斯ESG風險未具體改善前，即日起將不再新增俄羅斯部位，並將審慎監控部位風險，在不損及保戶權益狀況下，中長期逐步減碼相關部位。