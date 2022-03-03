投信、銀行業出清對俄投資部位？金管會列兩面向考量

各國對俄羅斯進行經濟制裁，且遭國際三大信評機構降評，加上投信業、銀行業已簽署機構投資人盡職治理守則，應避免具人權爭議、軍火武器等相關的投資標的，金管會今（3）日提醒金融業應考量風險控管、投資人利益，並未強制要求出清對俄投資部位。

根據證期局統計，截至今年2月底，國人透過國內投信基金、投資俄羅斯曝險達268億元，占比0.55%，而境外基金到1月底則有317億元，占比0.85%，儘管國人持有俄羅斯投資部位並不大，但仍要注意機構投資人盡職治理守則，應避免具有人權爭議、軍火武器等相關規範之投資標的。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，全體投信已簽署且聲明遵循盡職治理守則，因此在執行投資業務時，須考量ESG、政經風險，若基金投資標的涉及政經風險時，則要相當審慎，應在公開說明書及相關銷售文件上揭露其風險。

至於境內基金是否須出清，蔡麗玲指出，出清投資標的須依照風險控制進行評估，同時也應考量投資人最大利益，決定如何調整部位，證期局後續也將密切注意相關投資風險，以及投資標的是否有遵循相關規範。

另據銀行局統計，截至今年1月底，本國銀行投資俄羅斯債券約50億元，占本國銀行總資產比率僅0.0086%。金管會銀行局副局長林志吉則說，由銀行自行針對投資風險進行評估是否出清對俄部位，只要銀行業海外投資未超過限額，亦不會強制要求銀行業進行投資部位調整。

林志吉也提及，本國銀行對烏克蘭、俄羅斯曝險並不大，且並未設有據點，加上本國銀行體質良好、健全，訂有相關控管機制，銀行局將持續關注金融情勢發展，適時採取必要的監理措施。