打造兆元太空產業 金融大老魏寶生獻策

國內金融保險界大老、凱基銀行董事長魏寶生今(3)日在一場研討會上表示，發展太空產業，台灣具有人才優勢，銀行也可以從企業的資本支出、中長期營運資金，及供應鏈專案融資等進行協助，前景可期。

台灣太空產業發展與商機研討會今天下午舉行，魏寶生受邀與談「如何打造太空產業成為台灣另一個兆元產業？」，他一開始就娓娓道來，讓與會者感受到台灣在人才領域具備的優勢。

魏寶生說，他和立法委員鍾佳濱一樣，都曾經有過太空夢，民國65年大學聯考，成大有航空工程系，當年稱甲組、現在所謂第三類組，當時很時髦。

成大在這方面很早就開始，財團法人金屬工業研究發展中心執行長林秋豐提到V型廊帶以成大航太中心為主，該中心已有40多年歷史，應該培育了很多人才。

台灣除了機械系已經很完整之外，比如中央大學的遙測、天文研究所，現在也有太空科學與工程系，中央大學也幫過產險業對財團法人住宅地震保險基金從遙測來看風險，當時中央大學幫了產險業很大的忙。

當年有的系，清華材料工程、台大的應用力學研究所，「我的母校交大雖然是半導體為主，其實也有關聯」。財團法人國家實驗研究院國家太空中心主任吳宗信在交大也任教20年，「要校友捐錢發射火箭」，魏寶生曾經被他募款過。

在太空這個行業裡面，台灣已經培育很多人才，只是這些人才可能散見到半導體、機械電子，「我們在NASA(美國國家航空暨太空總署)服務的台灣人一定很多，台灣的人才絕對是歷史共育，而且絕對是好的」。

他建議有關單位與有心人士可以做更多宣導，讓更多創投或私募股權基金進來，不過，創投、投信的錢還是少，保險業，產壽險的資金就非常大。

我國有保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法，未來如果有太空發展計畫，假設走專案運用和公共投資路線，可在保險業資金投資總額10%的上限之內進行運用，我國保險業資金一共有30多兆元，目前在專案運用公共投資部分占比不到1%。

魏寶生說，在商言商，太空發展計畫如果可以有長期性、可以獲利，民間資金當然可以投入，除了參觀太空中心提升熱度之外，財團法人金屬工業研究發展中心也可以多做些分析，讓保險業的長期資金、創投的資金能夠進來。

他說，銀行業比較保守，對風險高的行業可能剛開始還沒辦法投入。低軌衛星是台灣的強項，包括：天線、通訊模組、電源供應器，這是台灣所擅長的資通訊領域，馬斯克(Elon Reeve Musk)的SpaceX公司相關廠商也跟台灣有所合作。

銀行業是根據企業的資本支出、中長期營運資金需求在提供融資服務，「我們有國發基金公布的機器設備輸出貸款要點」，這個要點現在是第三期，這一期今年底到期，有把太空產業擺進去。

這是國發基金發的行政函令，一旦有廠商需要中長期營運資金，根據國發基金的機器設備輸出貸款適用範疇，國發基金先出資三分之二、單筆上限10億元，剩下的三分之一由銀行承貸，大部分風險國發基金承擔，有點投融資一起做的味道。

銀行看到國發基金出面，金屬中心、航太中心也支持，案子不錯，就會有評估的意願，「但這個貸款要點今年底就到期，希望展延，讓我們金援繼續下去」。

企業的短期貨物進出，有些應收帳款，裡面也有保險的東西。比如說，輸出入銀行會提供信用保險，還有些貼現、賣斷的擔保。「假設廠商可以經過信保基金的擔保，銀行大概會配合」，這部分尤其適用太空產業的相關零組件、設備的進出口商採用。

「其實我們已經不知不覺在太空產業鏈裡頭」，台灣的航太概念公司已經很完整，但相關資金怎麼直接、間接投入到太空行業裡面，可以進一步整理出來，會更有宣導及說服力。

魏寶生說，站銀行立場，希望台灣能有太空產業的供應鏈產生，非僅個別代工，希望至少是地面設備的核心組裝廠，譬如啟碁、明泰，這些上市公司可以根據上游應付帳款，向銀行辦理供應鏈融資。

他指出，供應鏈最需要的是能夠涵蓋國內外廠商，譬如國外的太空產業的上游，可以由台灣這邊製造，只要符合ESG規範，相信銀行樂於提供太空產業的供應鏈整合融資方案。