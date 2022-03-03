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俄羅斯債券三烏雲 金管會：壽險業持債 限半年內調整

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。記者戴瑞瑤／攝影
金管會。記者戴瑞瑤／攝影

俄羅斯政府恐無法支付債息、信評又遭降、及各壽險業者已簽屬ESG等3大因素下，讓壽險業握有1300多億元俄羅斯公債、或公司債、金融債等，依金管會規定，恐得最快6個月內全部出清、調整或提改善計畫。

依金管會規定，壽險業投資海外債券限「投資等級」（BBB+），若債券遭降評、導致不符規定，需六個月內處份；但政府公債不受限，若壽險業要配置一定比例的非投資等級債券，須符合RBC 250%且投資部位僅占2%。

保險局主秘蔡火炎說，各壽險業者都已簽屬機構投資人盡職守則、及ESG投資原則，因俄羅斯遭制裁，壽險業就不應該再去投資，「俄羅斯公債是因為ESG處理原則、不希望是投資標的，就是要調整」。

這也是因遭制裁、而為了符合ESG而要求被處份債券的第一個國家。

若是壽險業手上握的是俄羅斯公司債或金融債，則因降評而不符合投資等級，依規定，就是六個月內要賣掉或調整，若依照國際信評機構降評時間點，壽險業最快將在9月得出清或調整手上部位。

惟蔡火炎也說，壽險業處份時點仍由各公司自己評估，若六個月沒賣掉，可以跟金管會提改善計畫，金管會將再審酌合理性跟可行性。

2月25日由標普S&P開第一槍，將俄羅斯主權評等從BBB-降至BB+，3月2日 Fitch也從BBB降至B，3月3日Moody’s也跟進，將俄羅斯評等從Baa3降B3（等同自BBB-降至B-）。

壽險業 俄羅斯

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