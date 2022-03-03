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303大停電 全台1290台ATM無法正常運作

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
303大停電，金管會今統計，到下午全台仍有11家分行無法正常營運，也有1290台ATM受到影響。記者戴瑞瑤／攝影
303大停電，金管會今統計，到下午全台仍有11家分行無法正常營運，也有1290台ATM受到影響。記者戴瑞瑤／攝影

303全台大停電，導致全台部分分行營運受到影響，民眾必須到別的分行辦業務，據金管會統計，截至今下午仍有11家分行無法正常運作，另全台有1290台ATM也受到停電影響無法運作，區域集中在台南、高雄、屏東。

銀行局副局長林志吉表示，今天因為電力問題受到影響的總金融機構家數有31家，包含銀行、信合社與郵局，從分支機構來看，受影響最高的時候有154家，截至今天下午兩點，受到停電無法正常運作的還有11家銀行的分行；而ATM部分，也有1290台ATM無法正常運作，主要區域在台南、高雄、屏東，但佔國內整體ATM台數只有4%，影響範圍不大。

林志吉指出，有的分支機構設有不斷電系統，但只能持續一小段時間，如果停電時間長，也無法提供服務。轉帳、匯款部分，目前都還是正常，因為停電不是全面性的，有些銀行會建議客戶可以跨區到其他分行辦理，或是採用網銀、行動銀行，目前國銀的網銀與行動銀行都正常。

證期局副局長蔡麗玲表示，針對證券主要關鍵基礎設施，包含證交所、櫃買中心、集保、期交所等，因為有備援措施，電腦系統與結算交割都正常運作；業者部分，證券商有一家通報今天上午9時16分電子傳輸斷線，導致客戶沒有辦法採用電子下單，券商有緊急請客戶用別的方式下單，到9點53分已恢復電子下單作業。

保險局主秘蔡火炎也表示，目前各保險公司資訊系統沒有受到停電影響，有部分分支機構有受到停電影響，復電後都會恢復正常，各公司核心系統都未受影響。

停電 ATM

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