永豐金經濟學家黃蔭基示警：未來3~5年通膨是重中之重

俄烏戰爭帶動油價上漲，永豐金控首席經濟學家黃蔭基今（3）日示警，「未來3~5年通膨是重中之重」，不光能源上漲，觀光旅遊、娛樂、交通運輸等全面性上漲，加上美中霸權之爭改變供應鏈，物價將愈來愈貴。

「通膨來襲，殖利率標準必須設定在4％，不能再用一年期定存利率0.84%看」黃蔭基建議，能源、礦產品、農產品、高殖利率金融股、資產股、環保ESG等都是避險標的，高殖利率會幫忙賺錢。

「目前油價類似恐慌指數，瞬間飆上，但預期很難持久，估計頂多每桶到115到120美元就會下跌」，不管俄烏戰爭結果如何，油價一定會有影響，將讓現有的通膨壓力更加劇。

此外，俄烏戰爭會帶三大擔心，黃蔭基表示，三大擔心包括：對金融市場衝擊、是否導致景氣衰退、是否有停滯性通膨。

除了金融市場看不到惡化，台股站穩萬七都是很好的表態，以及升息題材挹注金融市場表現；後兩項停滯性通膨與景氣衰退，則必須持續觀察，因為必須觀看油價表現。

黃蔭基估計，油價對通膨壓力估計額外加一成，美國第1季CPI原本估值為7％，可能都得要往上調高，美中霸權之爭更會改變供應鏈，「未來3~5年通膨是重之中重」，房市跟著股市難回頭，升息可以讓經濟更穩定，越快升息越好。

永豐金控預期，今年FED將會升息五次，三月開始升息，總共今年將升息5碼（一碼等於0.25%），台灣央行則預期升息時間落在6月、9月、12月，每次升息半碼（半碼就是0.125%），全年升息1.5碼。