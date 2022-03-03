快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

永豐金經濟學家黃蔭基示警：未來3~5年通膨是重中之重

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導

俄烏戰爭帶動油價上漲，永豐金控首席經濟學家黃蔭基今（3）日示警，「未來3~5年通膨是重中之重」，不光能源上漲，觀光旅遊、娛樂、交通運輸等全面性上漲，加上美中霸權之爭改變供應鏈，物價將愈來愈貴。

「通膨來襲，殖利率標準必須設定在4％，不能再用一年期定存利率0.84%看」黃蔭基建議，能源、礦產品、農產品、高殖利率金融股、資產股、環保ESG等都是避險標的，高殖利率會幫忙賺錢。

「目前油價類似恐慌指數，瞬間飆上，但預期很難持久，估計頂多每桶到115到120美元就會下跌」，不管俄烏戰爭結果如何，油價一定會有影響，將讓現有的通膨壓力更加劇。

此外，俄烏戰爭會帶三大擔心，黃蔭基表示，三大擔心包括：對金融市場衝擊、是否導致景氣衰退、是否有停滯性通膨。

除了金融市場看不到惡化，台股站穩萬七都是很好的表態，以及升息題材挹注金融市場表現；後兩項停滯性通膨與景氣衰退，則必須持續觀察，因為必須觀看油價表現。

黃蔭基估計，油價對通膨壓力估計額外加一成，美國第1季CPI原本估值為7％，可能都得要往上調高，美中霸權之爭更會改變供應鏈，「未來3~5年通膨是重之中重」，房市跟著股市難回頭，升息可以讓經濟更穩定，越快升息越好。

永豐金控預期，今年FED將會升息五次，三月開始升息，總共今年將升息5碼（一碼等於0.25%），台灣央行則預期升息時間落在6月、9月、12月，每次升息半碼（半碼就是0.125%），全年升息1.5碼。

升息 通膨 油價

延伸閱讀

永豐首席黃蔭基：估台灣6月升息 打炒房措施將加嚴

俄烏戰爭通膨加劇 黃蔭基：避險買這6類股比黃金好

永豐金：金融股還有10~15％上漲空間 銀行型金控最優

相關新聞

303大停電 全台1290台ATM無法正常運作

303全台大停電，導致全台部分分行營運受到影響，民眾必須到別的分行辦業務，據金管會統計，截至今下午仍有11家分行無法正常...

「猛」升息疑慮消退 央行定存單得標利率終結連11漲

美國聯準會（Fed）主席鮑爾透露將於本（3）月啟動升息，利率期貨市場報價顯示，聯準會本月可能升息1碼（0.25個百分點）...

永豐首席黃蔭基：估台灣6月升息 打炒房措施將加嚴

美國聯準會主席鮑爾2日赴國會眾議院作證時表示，預計將在這個月升息抑制通膨，投資人關心台灣是否跟進美啟動升息。永豐金首席經...

打炒房效應 永豐銀縮減今年房貸量成長

政府打炒房持續進行，因應央行好幾波選擇性信用管制，加上金管會祭出調高國銀不動產放款風險權數。永豐金今在法說會上表示，預估...

全台大停電 證交所：電腦系統正常運作

全台大今（3）日稍早發生大規模停電，臺灣證券交易所表示，股市交易相關電腦系統正常運作，與證券商間的證券交易連線一切正常。

全台追劇刷卡突破4.2億元 高回饋信用卡有幫到你嗎？

繼美食外送後，今年信用卡新的兵家必爭之地，就是跟上「魷魚遊戲」、「華燈初上」熱潮，賺一波追劇刷卡財。今年，各大銀行都祭出不錯回饋爭搶大餅，但對卡友而言，到底要怎麼訂才划算？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。