打炒房效應 永豐銀縮減今年房貸量成長

政府打炒房持續進行，因應央行好幾波選擇性信用管制，加上金管會祭出調高國銀不動產放款風險權數。永豐金今在法說會上表示，預估今年永豐銀的房貸政策採「以價制量」，今年房貸量不會成長。

永豐金今舉行法說會，因應俄烏戰爭恐影響今年金融業獲利表現。永豐金總經理朱士廷表示，永豐金對俄羅斯投資部位是零，對永豐金來說沒有直接影響，但有些客戶有投資俄羅斯債券等，不過永豐賣的基金與投信投資俄羅斯的基金比重非常小，正在持續關注情況。但金融情勢變化很快，尤其今年可能升息或通膨加劇，將密切注意。

針對今年的房貸政策，永豐銀總經理莊銘福表示，今年房貸主要採取「以價制量」，適量提高放款利率來控制量的增長，並以服務既有優質客戶為主，希望配合政府政策抑制房價，因此預估今年房貸的量不會有所成長。

召開法說會當天剛好碰到全台大停電，朱士廷也表示，早上大停電後永豐金馬上進行盤點，銀行有37個據點停電、證券也有13家分公司停電，但緊急備援發電系統有立即啟動，營運沒有影響，「金融業營運不中斷是我們的天職」，到今天中午大部分已陸續恢復正常供電，沒有太大影響。

永豐金2021年稅後淨利161.7億元，較前一年度成長32.1%，EPS 1.43元，雙雙創下金控成立以來最佳表現，近3年稅後淨利年複合成長率(CAGR)達20%，優於以銀行證券為主體的同業。

朱士廷表示，永豐金EPS從2018年的0.84元，到2021年已經成長至1.42元，成長幅度達71%；ROE也由6.72%提升至10.15%；股價淨值比由0.82倍成長至1.14倍。今年提出未來三年的四大策略「數位、跨境、整合、永續」，加速推動數位變革、拓展海外布局，並提供整合性服務，也引領綠色商機、實踐永續承諾，希望透過四大策略帶動永豐金表現更上層樓。