挺聽語障朋友！ 新安產推手語視訊翻譯服務打破障礙

為落實公平待客、推動金融友善服務，新安東京海上產險今（3）日表示，擁抱多元共融（D&I）文化，顧及不同族群保險需求，提供客戶無礙的保險服務，不僅友善服務網站通過NCC檢測，取得最高等級「無障礙標章2.1（AAA）」認證，同時也推動「手語視訊翻譯服務」，讓聽語障朋友們臨櫃辦理業務時，透過視訊設備與手語翻譯員即時線上翻譯，提高溝通效能，為身心障礙族群提供保險服務的新體驗。

據衛生福利部最新統計，截至2021年第3季底，台灣眼、耳及其相關功能障礙者約18.5萬人。新安東京海上產險發言人呂文泉表示，「只有障礙的環境，沒有障礙的人」，如今更進一步結合數位化工具，優化對身心障礙族群的友善金融服務，如優化友善服務網站使用介面的易近性，讓色盲、色弱民眾也能輕鬆取得保險相關資訊，成為產險業首批獲得最高等級無障礙標章認證的業者。

另針對聽語障朋友提供「線上手語視訊翻譯服務」，實現聽語障朋友自主取得保險服務的權利，真正做到傾聽且滿足不同族群的多元需求，確保身心障礙族群獲得平等、合理且便利的保險服務。

尤其，為完善對聽語障朋友們的服務，新安東京海上產險採一對一服務模式，導入手語主播等專業手語師資親自為服務窗口等同仁舉辦基礎手語培訓課程，教授基礎問候接待與「保險」、「理賠」等專業領域手語，期待同仁們透過教學過程中，以同理心、包容心習得與聽語障者間順暢的溝通模式。

另一方面，新安東京海上產險更專闢設立「友善金融接待室」，不僅可確保客戶隱私，安靜的獨立空間更可降低手語視訊翻譯服務過程中的雜訊干擾，讓聽語障者與服務人員間的溝通更有效率，實現溝通無礙，讓保險更親近。

新安東京海上產險近年持續不斷推進數位轉型，不斷優化精進系統的同時，亦提升對身心障礙等弱勢族群的友善金融服務，站在客戶的角度、同理客戶的需求，從招攬、投保、核保、繳款到理賠等保險各環節強化友善服務品質，具體落實新安東京海上產險「從心出發 視客如親」的公平待客服務理念。