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國內首張 標靶藥結合達文西手術保險來了

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
富邦產險推出市場首張，標靶藥結合達文西手術的保險專案。富邦產險/提供
富邦產險推出市場首張，標靶藥結合達文西手術的保險專案。富邦產險/提供

富邦產險今(3)日表示，推出愛藥即時2.0專案，聚焦初次罹癌特定治療保險，為市場首張提供癌症標靶治療藥物與達文西手術費用，雙重實支實付的保單。

給付項目包括：初次罹癌(含原位癌)標靶治療藥物費用保險金最高500萬元，約定賠償期間三年，以及初次罹癌(含原位癌)施行達文西手術的高額醫療費用保障，希望協助民眾升級保險規畫，跟上醫療科技的發展進程。

衛生福利部國健署公布最新癌症登記報告顯示，2019年新發癌症人數逾12萬人，平均每四分20秒就有一人罹癌，癌症健保醫療費用，更是連年支出新台幣上千億元。

癌症年輕化趨勢，讓許多患者措手不及，加上醫療科技不斷進步，高階手術費用及高價標靶藥物治療，都需要利用實支實付型醫療險來分擔費用；多數民眾僅有基本實支實付醫療保障，癌症治療時已明顯不足。

富邦產險去年9月推出全球首張高端微創手術，癌症達文西保單，今年經主管機關核准富邦產物初次罹患癌症特定治療費用健康保險，推出愛藥即時2.0專案，攜手機械手臂輔助微創手術技術龍頭公司Intuitive直覺與醫療界共同研發。

愛藥即時2.0專案提供初次罹癌施行達文西手術，住院期間最高50萬醫療費用保障之外，又加入百萬高額實支，提供初次罹癌標靶治療藥物費用最高500萬保障，約定賠償期間長達三年。

以28歲女性為例，首年投保保費1,571元，民眾僅需負擔小額保費，就可輕鬆購足高額癌症特定治療費用保障，提供民眾品質更好的治療選擇權。

富邦產險指出，市場上傳統癌症險多以療程進行分項給付，建議民眾定期重新審視個人健康險保障的廣度、理賠方式和理賠範圍，即時補足防癌及醫療相關保障。

若不幸發生，能藉由商業保險減輕龐大的經濟負擔，並獲取完善且專業的醫療資源，以減輕突如其來的風險。

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