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38婦女節投保規劃有撇步 各年齡女性必備保單大不同

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

女性在生活、家庭、職場上，承擔的責任越來越重，經歷過疫情之後，對於生命和健康也有更深體悟。在38婦女節前夕，專家針對各年齡層的女性提出投保規劃，給自己更完善的保障，以扛住未來的疾病、長壽風險。

對於20歲至35歲年輕族群，應視自身經濟狀況妥善規劃醫療險保障。若事業剛起步預算有限，康健人壽建議可選擇高CP值的醫療保障，保障涵蓋住院、手術、處置、法定傳染病及負壓隔離病房，同時加入健康促進外溢概念，保戶維持良好體況再享保費折扣。

若預算較為充足，康健人壽則建議這個族群可以考慮終身醫療險，趁年輕保費較低且有穩定收入時趁早規劃，當面對隨著年齡增長的醫療費用時，可較無後顧之憂。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，針對年輕族群推出網路投保意外險服務，以每日銅板價的超親民費用，為通勤族、開車族、或是經常有需交通旅遊的女性增加完善保障。

另在康健人壽的e元專區部分，共提供三種網路投保意外險商品，民眾可視需求選擇，透過手機或電腦就可輕鬆投保，每天最低花費不到1元，最低每年337元起，就可獲得百萬保障，讓經常在外通勤的年輕女性可以輕鬆補足缺口。

針對35歲至50歲三明治女性，正值職場巔峰期，應加強癌症險保障。無論是職業婦女還是家庭主婦，這年齡層的女性通常背負著照顧一家老小甜蜜重擔，有鑑於許多疾病年齡層逐漸偏低，特別需要檢視自身保障是否有缺口。以「醫起守護防癌定期健康保險」來看，投保第二年起，針對女性常見特定癌症例如子宮頸癌、子宮體癌、和卵巢癌，都可享額外給付保險金額50%。

面臨年齡增長伴隨而來的慢性病風險，50歲以上女性應加強特定傷病保障規劃，如「樂活長青定期保險」涵蓋8項特定傷病保障，罹病後不需收集醫療單據，提供整筆保險金給付及120個月的生活照護保險金，以因應龐大的醫療支出及補強看護保障缺口，同時減輕家人的負擔。

保險金 康健人壽 子宮頸癌

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