凱基證券國際化金融專業 獲Asiamoney四殊榮

國際知名財經媒體Asiamoney（亞元雜誌）最新公布「2021年零售經紀商票選」結果，凱基證券獲頒「最佳本土券商、最佳研究券商、最佳企業訪問、最佳蘋果供應鏈研究」等四項殊榮。該獎項由2,876家機構法人，共計5,734名經理人及分析師，針對各券商進行票選，凱基證券的專業及全方位服務獲得業界高度評價。

凱基證券說，身為最佳本土券商，秉持以客戶需求為中心及數位躍升的核心價值，重視客戶服務與體驗，持續打造最完整的服務與產品。擁有超過千位的業務同仁且具備財富管理證照的高專業度，大幅提升客戶投資效率及便利性。凱基證券財富管理副總經理阮建銘表示，財管客戶數之年成長率高達三成，借券信託及金錢信的之資產規模為業界第一及第二，財富管理業務資產規模亦居業界領導地位。

凱基證券電子商務部主管鄭嘉慶表示，在數位金融時代，透過簡化線上開戶流程及提升開戶體驗與便利性，使得線上開戶數大幅成長235%，線上開戶佔比從10%成長至30%；並整合一站式交易平台資訊，促使電子交易金額占比從74.8%成長至82%，電子交易營收占比從66%成長至74%；並透過社群平台，如LINE官方帳號、FB粉絲團、YouTube頻道，以淺顯易懂的內容引導投資人建立正確的理財觀念，深獲投資人喜愛。

此外，凱基證券亞太地區的布局極為完整，在台灣、香港、新加坡、泰國、印尼等地皆設有據點並擁有超過80位分析師團隊；凱基亞洲於年初延聘戴耀權先生擔任香港國際財富管理主管，即是借重其豐富的國際金融經驗，整合台灣以外的亞太地區國際財富管理業務，推動財富管理平台建置與客戶服務，以跨區域的交叉合作與量身訂製的財務諮詢與解決方案，成為亞太區財管服務第一品牌。

凱基投顧則從台灣供應鏈角度，由台灣的優勢產業延伸至美股及港股研究，再結合集團子公司凱基亞洲的香港研究資源和在地優勢，提出深入精闢的大中華區投資建議，成功贏得全球華人專業投資者的長久信賴。

長期累積的研究實力，更協助凱基的外資機構業務市占率長居本土券商的龍頭，其研究報告係為國內外法人投資台股之重要參考依據，內容涵蓋全球總體經濟、美國與港股市場為主的全球金融概覽以及詳盡的台股市場分析，並藉由區域資源整合與差異化之研究系統，在客戶心目中建立起特定產業研究的優勢地位，包括科技、新能源、塑化、零售消費、金融、生技等；法人服務團隊積極掌握客戶需求，舉凡公司拜訪、線上會議、研究員的海內外路演等活動，都有豐富經驗和完整能力。