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昇陽國際半導體30億元ESG聯貸案 土銀主辦完成簽約

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導

土地銀行統籌主辦昇陽國際半導體股份有限公司聯貸案，已成功完成募集，本案經各銀行踴躍參貸超額認購達150%，最終以新台幣30億元結案，並於3月2日簽訂聯合授信合約。

土銀表示，本案將永續發展概念（ESG，包含環境保護、社會責任及公司治理等）納入聯貸條件，昇陽國際半導體達成相關指標，聯貸銀行團將給予相應之優惠，由銀行團與昇陽國際半導體共同履行企業社會責任，共創永續企業價值。

聯貸案資金用途主要支應昇陽國際半導體台中港科技產業園區投資案，興建全球第一座自動化、智慧化及綠能化的晶圓再生廠，募集7年期總金額30億元聯貸案，由土地銀行及合作金庫銀行擔任統籌主辦銀行，兆豐銀行擔任共同主辦銀行，並由華南銀行、彰化銀行及台北富邦銀行共同參與。

昇陽國際半導體創立至今26年，主要提供晶圓再生及晶圓薄化製程服務，12吋晶圓再生月產能已達36萬片，是台灣最大晶圓再生的供應商，主要客戶為國內晶圓代工及記憶體廠商，並計劃未來三年持續擴充產能，目標成為全球產能第一的晶圓再生廠。

這次聯貸案加入ESG指標，以持續引導及支持企業發展並兼顧低碳轉型，驅動正向循環的永續金融生態圈，促進金融、企業與社會環境共生共榮。

晶圓代工 半導體 聯貸案

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