一銀大賺「通膨財」升息 帶動財管、放款、利收三商機

通膨升溫讓全球啟動升息潮，除有助銀行淨利息收入，還帶動財富管理、及企業融資需求，三大商機讓一銀今年獲利可期。

第一金（2892）副總李淑玲說，以台幣跟美元今年各升息一碼來估，利差將會增加6~7個基本點，若以一銀整體資產部位3兆元來看，淨利收將會多賺近20億元，她說，這也是為何升息、讓金融股股價大漲的原因。

據一銀預估，今年一銀放款成長率估6~7%、投資收益估成長8~9%，手續費估成長8~9%，一銀主管也說，今年利率上升和資本市場波動對債券部位評價會有影響，目前已做債券部位調整並拉長存續期。

其次，第一金也認為，通膨升高與缺工問題將加大客戶對資金的殷切需求，進一步拉升業務動能，進出口暢旺也帶動國內外幣融資需求，重啟國門與鬆綁商業與旅遊檢疫措施可望帶動產業回復正軌運作。

第三，隨市場對全球利率正常化期待下，債券殖利率彈升已加大客戶對財富管理資產重新配置的需求，以外幣計價的產品將成為潮流之一，一銀也將掌握此升息商機。

因應升息潮，第一銀今年海外布局以歐美和新南向國家為主，一是歐美市場受惠經濟復甦，如紐約跟洛杉磯，倫敦分行復甦力道也很強勁，去年轉虧為盈賺1060萬美元，今年一銀休士頓分行也預估第二季可以損益兩平，

新南向市場仍相較穩健，包括布里斯本、金邊，如胡志明市也從疫情走出來，一銀也開始做一些就當地不動產業務。

一銀海外分行獲利前三大，金邊分行續居海外獲利王，去年稅前盈餘3600萬美元、但因做紓困、提存增加、年減23%，第二名布里斯本分行，去年賺2550萬美元、年增32%，主因是景氣穩定、增加多做不動產，第三名是洛杉磯分行，去年賺1200萬美元、年減6.8%，主因是受疫情影響、放款減少。