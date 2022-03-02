金融業去年試辦5件成功落地 保險業最積極

金融業為拚金融創新，搶走捷徑進行業務試辦。金管會公布，2021年申請試辦獲准案件共13件，其中試辦成功且落地者，銀行局有1件、保險局有4件，就申請試辦案件來看，保險業最積極占整體的逾6成，且試辦成功率也高達5成。

根據銀行局統計，2021年銀行業申請試辦獲准件數共5件，其中4件尚在試辦中，包括國泰世華銀行試辦環球貿易共享區塊鏈平台、台北富邦銀行試辦透過ATM辦理信用卡發卡服務、京城銀行試辦數位存款帳戶與證券公司線上開戶作業合作，以及渣打銀行試辦由渣打集團其他海外分行提供跨境開戶文件查核及簽名見證。

另有一件試辦成功且已落地的是一卡通票證股份有限公司，試辦「提供應用程式供他人運用」暨「提供資訊系統及設備之建置服務」，銀行局表示，已於今年1月同意正式開辦。

就申請項目來看，銀行業以身分認證、區塊鏈為主要方向。不過，今年到目前為止，銀行局指出，尚未有銀行申請業務試辦。

另據保險局統計，去年保險業申請試辦獲准件數有8件，其中試辦成功且已落地的有4件，包括國泰人壽、中國人壽、富邦人壽及全球人壽，皆是遠距投保的案件，顯示受疫情影響，遠距投保成為保險業熱門業務試辦的項目。

至於今年申請試辦情況，保險局表示，截至2月底，目前有3件試辦申請案，目前皆在審查中、尚未獲准。

證期局則指出，過去有兩家業者申請業務試辦，但尚未啟動前，證交所已修訂相關規範，因此業者評估後認為沒有試辦需求、皆已撤案，目前也沒有收到申請試辦的案件。據了解，原先申請的是凱基證券、凱基期貨，試辦行動身分識別的項目。