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中經院與日本瑞穗銀行簽MOU 關注跨國供應鏈與能源議題

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
為深化台日交流，中華經濟研究院今（2）日與日本瑞穗銀行簽訂合作備忘錄（MOU）。情境示意圖。圖／Ingimage
為深化台日交流，中華經濟研究院今（2）日與日本瑞穗銀行簽訂合作備忘錄（MOU）。情境示意圖。圖／Ingimage

為深化台日交流，中華經濟研究院今（2）日與日本瑞穗銀行簽訂合作備忘錄（MOU），中經院院長張傳章表示，雙方簽訂合作備忘錄，將建立策略性的合作關係，進而對台日經濟與產業提供更有利的發展條件與環境，並讓經貿合作更加緊密。同時，張傳章也向日方喊話「希望提供協助加入CPTPP」。

這是中經院首度與日本金融機構簽訂備忘錄，對於在台外銀來說，也是第一次經驗。中經院與日本瑞穗銀行簽訂合作後，除將更加緊密的在經貿關係推進實質的經濟產業調查外，也將關注台、日企業在跨國供應鏈與能源議題。

今日親自參與MOU簽約儀式的日本台灣交流協會副代表星野光明，高度肯定台灣去年經濟成長率達6.45%，創11年來新高，他並指出，台灣在供應鏈、半導體，讓國際社會看到了台灣的高度存在與潛在能力。

金管會副主委邱淑貞指出，台灣與日本經貿投資關係非常密切，關於雙方在經貿上的統計，目前台灣是日本的第四大貿易國，日本則是台灣第三大貿易夥伴，在2020年台日雙邊的貿易總額達到近700億美元，雙邊的投資貿易總額則有13.5億美元。

日本瑞穗銀行台北分行總經理木原武志表示，雙方簽訂合作備忘錄，期望未來能藉由中華經濟研究院的經濟知識見解與政策研究成果，提供專業訊息給日方，以及利用瑞穗銀行的客戶基礎與瑞穗集團的Know-how，深化及促進台灣與日本之間交流。

此備忘錄是由中經院院長張傳章與日本瑞穗銀行台北分行總經理木原武志共同簽署。MOU 內容強調，未來雙方可以藉由雙方資訊分享、學者互訪、共同舉辦活動來相互觀摩學習，以及進行更廣泛的合作，增進雙方對台日經濟的發展與企業成長的永續經營。

日本 MOU 金管會

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