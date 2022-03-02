金管會鼓勵民眾吹哨 檢舉獎金增10倍至400萬元

為維護金融市場秩序，防範犯罪於未然，金管會今（2）日表示，除拉高檢舉獎金核發標準，最高可到400萬元外，同時也透過設置「受理民眾檢舉與陳情」網頁、內政部警政署刑事警察局合作、透過業務活動廣向民眾宣導金融違法檢舉制度、要求金融機構建立檢舉制度等多管齊下。

首先在「提高檢舉獎金核發標準」，金管會已於2021年1月11日修正「金融監督管理委員會受理民眾檢舉金融違法案件獎勵要點」，將檢舉獎金提高為修正前的5倍、10倍不等。

其中金額最高者，為經金管會查明後核處受檢舉的涉案金融業者或人員罰鍰1千萬元以上，或因涉刑事責任而依程序移送法務部偵辦調查並經法院判決3年以上有期徒刑的確定案件，每件獎金4百萬元，提高為修正前10倍；金融違法情節相對輕微案件，如經行政裁處20萬元以上而不到1百萬元罰鍰者，每件檢舉獎金亦有5萬元，提高為修正前5倍。

再者是設置「受理民眾檢舉與陳情」網頁，金管會全球資訊網「便民服務」的「受理民眾檢舉與陳情」網頁，已揭示上述檢舉金融違法案件獎勵要點規定、檢舉信箱及檢舉電話等資訊，鼓勵及便利掌握違法事證的民眾舉發不法。

第三，與內政部警政署刑事警察局合作，為發揮跨部會資源整合綜效，金管會已與內政部警政署刑事警察局建立即時聯繫窗口，並請該局於辦理反詐騙業務時，一併向民眾宣導可依上開獎勵要點檢舉金融違法案件。

第四，要求金融機構建立檢舉制度（含揭弊專線）提供檢舉管道，並提供檢舉人保護機制，鼓勵知情員工舉發，以防微杜漸，健全金融業誠信經營文化。

第五，透過業務活動廣向民眾宣導金融違法檢舉制度，金管會指出，在辦理金融知識或其他業務推廣教育活動時，一併向參與民眾宣導，請民眾多加利用檢舉金融違法的制度。

金管會強調，為防範濫行檢舉、掌握檢舉情資真實性，民眾必須以真實姓名檢舉並檢附具體事證，對於檢舉人的姓名、年齡、住居所及身分等足資辨別其特徵資料，依法令規定保密，並禁止提供第三人閱覽或抄錄。對金融違法案件檢舉的獎勵主要針對尚未被發覺的違法案件，但檢舉人在金管會查覺金融違法案件後，若透過上述「受理民眾檢舉與陳情」網頁等方式提供事證，經金管會審核認定對於釐清案情或破案有重大幫助者，仍得酌給獎金，以鼓勵民眾檢舉，希望民眾善用金融違法案件檢舉制度，以協助維護金融市場秩序。