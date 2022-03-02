ATM當機頻出包！ 金管會祭兩招要銀行落實

經濟日報 / 記者紀佳妘／即時報導
近年來銀行ATM常因系統維護、升級或增加功能等因素，無預警造成當機事件，影響民眾金融服務的便利性，引起金管會高度關切。記者戴瑞瑤／攝影
近年來銀行ATM常因系統維護、升級或增加功能等因素，無預警造成當機事件，影響民眾金融服務的便利性，引起金管會高度關切。記者戴瑞瑤／攝影

近年來銀行ATM常因系統維護、升級或增加功能等因素，無預警造成當機事件，影響民眾金融服務的便利性，引起金管會高度關切。金管會銀行局對此提出兩大改進措施，包括ATM系統升級拉高層級，須比照「金融機構資通安全防護基準」規定辦理，同時須由銀行資安專責單位參與系統轉換前的準備工作，未來持續督促銀行落實。

面對銀行ATM當機事件頻傳，金管會銀行局副局長童政彰表示，金管會了解到現在銀行都會透過ATM，作為延伸金融服務的重要方式，因此就通案部分，有兩個重點要求全體金融機構落實。

第一，銀行公會已訂定「金融機構提供自動櫃員機系統安全作業規範」，在此作業規範中，要求銀行每半年針對ATM相關伺服器進行弱點掃描，並建立ATM監控與事故應變處理機制，且要固定排程演練，若有相關異常事件，都要依循程序向銀行局申報，將持續透過銀行公會督導各銀行加強落實。

第二，針對銀行核心系統轉換，已要求銀行必須要依照「金融機構資通安全防護基準」，訂定相關控制作業，童政彰指出，儘管ATM系統改版並不屬於銀行核心系統轉換，但卻會影響到民眾日常金融服務的便利性，所以也應高度關注。

不僅如此，童政彰強調，銀行局也督導銀行公會須完全兩大面向的「改進措施」，第一為如涉及提供自動化服務或營運給民眾，包括個人網銀、企業網銀、行動銀行或ATM自動化服務系統轉換、架構調整或跨版升級等情況，須比照「金融機構資通安全防護基準」規定辦理，即是強化資訊系統，且須部署足夠的客服資源，以因應後續事故處理，確保消費者權益。

再者，在核心系統、對客戶權益造成重大影響的非核心系統（如ATM）升級時，須由銀行資安專責單位參與整個轉換前的準備工作，如架構審查、上線變更審查、風險評估，由於上線相關協調會涉及跨銀行跨部門的溝通作業，具有資安控制性事項，讓銀行資安長統籌發揮整個資安政策推動與資源調動，也是未來持續督促銀行來落實的部分。

ATM 資安 金管會

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