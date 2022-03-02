油價衝100美元關卡 避險需求帶動「真金白銀」ETF閃亮

美國、歐盟對俄羅斯展開金融制裁，加上西德州原油價格飆漲站上100美元推升通膨疑慮，黃金期貨4月契約上漲2.3%，波動較黃金更大的白銀期貨5月契約上漲4.8%，帶動分別連結黃金與白銀價格走勢的期元大S&P黃金（00635U）今（2）日盤中上漲1.7%、期元大道瓊白銀（00738U）盤中上漲3.6%。

法人指出，俄國入侵烏克蘭引發西方國家群起制裁，歐洲議會決議限制進口俄羅斯原油及天然氣，導致俄羅斯原油大幅折價也求售無門，供給面因素衝擊原油市場，國際原油價格站上100美元之際，各大投行仍高喊120、130甚至150美元，若價格持續上漲，將導致全球通膨更加惡化，更會對全球經濟成長造成壓力，嚴重的話恐將造成停滯性通膨。站在應對原油價格飆升對全球通膨與經濟成長的壓力，現階段可適度透過「真金白銀」的貴金屬ETF進行避險操作。

以歷史上停滯性通膨著名的1970年代來看，當時黃金與白銀就展現了避險功能，10年期間黃金與白銀價格都有逾20倍漲幅；若單純以油價大幅上漲的期間進行操作，例如1973年至1974年第一次石油危機，以及1978年至1980年第二次石油危機，黃金與白銀的漲幅也很顯著，甚至在2002年至2008年長期供不應求，也分別有逾200%與300%的漲幅。

元大投信分析，各國對俄羅斯的制裁擴大到實體制裁，大宗商品出口受限可能使全球通膨更形惡化，若3月FOMC會議只升息一碼或不啟動升息，將有助金價上漲動能續行，萬一局勢惡化至出現停滯性通膨，則可能再推升金價創歷史新局。

目前貴金屬價格是順風環境，期元大S&P黃金ETF今日跳漲，挑戰2月24日俄烏開戰時的價格前高，本次從2021年12月中啟動的波段漲幅逾9%；期元大道瓊白銀漲勢更為強勁，波段上漲逾15%。

不過，以過去風險事件對貴金屬的價格影響觀察，主要推動因子在於不確定性，因此在風險升溫或擴散階段會吸引避險資金湧入，一旦俄烏衝突有顯著緩和事實，避險需求將迅速退潮，投資人須留意行情快速反轉風險。

元大投信並提醒，期信ETF與期信反向ETF持有的是期貨契約，到期前會將部位轉至其他月分，而不同月份的期貨價格可能不同，因此期信ETF的績效表現可能與現貨有所差異，且反向ETF具複利效果特性，長期會與原型指數的反向一倍累積報酬有所差異，僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人，操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。