財政部重新預告權證避險降稅修法 新增日出條款

財政部今（2）日重新預告權證避險降稅修法草案，為避免租稅漏洞或造成徵納雙方爭議，此次重新預告新增條文，對於降稅適用範圍，授權財政部會商金管會訂定子法來明確規範，也因為訂定子法需要時間，草案訂定日出條款，在新法公布後六個月正式施行。

至於其他修法內容，包括權證避險交易稅率從千分之3降到千分之1、實施期間為五年等，皆與前次預告相同。

財政部官員表示，修法草案預告期間為60日，持續蒐集各界意見，後續再送行政院、立法院審查，修法進度還要視蒐集意見情形而定。

若推算時程，要在今年上半年的立法院會期通過，恐怕有難度。

財政部早在2020年7月就曾預告權證避險降稅修法（《證券交易稅條例》第2條之3、第3條），將發行權證證券商基於履行報價責任規定及風險管理目的，而出賣避險股票的證券交易稅稅率自千分之3降到千分之1，並明訂這項租稅優惠實施五年。

不過後來這項修法草案送進行政院後，跨部會討論下來，認為有必要新增條文，確保降稅適用範圍，以避免租稅優惠被濫用或誤用，因此又將草案退回財政部，重新辦理預告程序。

財政部官員表示，涉及減稅，攸關民眾權益，也為了避免徵納雙方衝突，此次預告新增條文，將基於履行報價責任規定及風險管理目的之條件、範圍、認購（售）權證避險專戶內適用降稅標的股票的認定，與內部控管及其他相關事項辦法，在母法裡授權由財政部會商金管會定之。

此外由於財政部、金管會訂定子法需要時間，對於未來權證避險降稅修法通過後的上路時間，財政部草案中，訂定日出條款，為新法公布後六個月施行。